L'Elysée salue Jean-Pierre Marielle, "kaléidoscope chatoyant de notre humanité"

L'Elysée a salué jeudi la mémoire de Jean-Pierre Marielle, décédé mercredi, acteur au "répertoire riche" et "dont toutes les incarnations composent comme un kaléidoscope chatoyant de notre humanité".

"Jean-Pierre Marielle nous a quittés. Mais sa gouaille savoureuse et sa voix inimitable, à la fois rocailleuse et chaleureuse, continuent de résonner en nous", selon un communiqué de l'Elysée.

Dans les années 1970, "il devient l'une des plus nettes incarnations d'un certain cinéma français comique au ton très libre, volontiers grivois et subversif", ajoute la présidence, même si "ce sont ses rôles dramatiques qui ont véritablement consacré Jean-Pierre Marielle comme l'un des plus grands acteurs de sa génération."

Selon l'Elysée, "l'immense talent de Jean-Pierre Marielle a su traverser les décennies, les genres et les registres. Il brûlait les planches avec la même ardeur qu'il crevait l'écran, grand ou petit".

"En prêtant ses traits à tant et tant de personnages, il était devenu l'un de ces acteurs qui renferment en eux un répertoire riche et vivant de caractères et dont toutes les incarnations composent comme un kaléidoscope chatoyant de notre humanité", conclut la présidence.