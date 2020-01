L'émission "Livres & vous" change de présentateur et de rythme

2020, année de changements pour les amoureux de la littérature sur le petit écran : l'émission hebdomadaire de Public Sénat "Livres & vous" change d'animateur avec Guillaume Erner et va passer à un rythme mensuel, tout en voyant sa durée s'allonger.

Lancée début 2018 pour remplacer la "Bibliothèque Médicis" de Jean-Pierre Elkabbach, arrêtée en 2017, "Livres & vous" était jusqu'ici une émission hebdomadaire, présentée par Adèle van Reeth, par ailleurs animatrice de l'émission matinale "les chemins de la philosophie" sur France Culture et de la pastille "D'art d'art" diffusée le dimanche soir sur France 2.

Dans des communiqués publiés vendredi, Public Sénat et France Culture ont annoncé que l'émission reprendrait le 24 janvier, avec "une formule repensée pour laisser plus de place au débat et à la littérature sous toutes ses formes".

L'émission, qui durait moins d'une heure, passe désormais à 90 minutes. Toujours diffusée le vendredi à 22h (mais désormais une fois par mois), elle se déroulera en présence d'auteurs et, grande nouveauté, elle s'enrichit d'un débat d'une demi-heure avec des journalistes et chroniqueurs littéraires.

Le tout s'accompagnera d'un changement de capitaine : "Pour incarner cette nouvelle dynamique, l'émission sera désormais présentée par Guillaume Erner, journaliste, sociologue et producteur des +Matins+ de France Culture", radio qui diffuse une version audio de "Livres & Vous" sous forme de podcast.

En revanche, l'émission, qui est l'un des rares rendez-vous dédiés à la littérature sur une chaîne de télévision, gardera son prestigieux décor, hérité de "Bibliothèque Médicis", puisqu'elle continuera à être enregistrée dans l'annexe de la bibliothèque du Sénat.