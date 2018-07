L'équipe de House of Cards "surprise" par le renvoi de Kevin Spacey

L'actrice Robin Wright, qui joue avec Kevin Spacey dans "House of Cards", a indiqué que toute l'équipe avait été "surprise" et "attristée" par le renvoi de l'acteur de la série culte de Netflix, suite à des accusations d'agressions sexuelles, dans une interview lundi.

Dans une interview diffusée lundi matin sur NBC, l'actrice a souligné qu'elle n'avait eu qu'une relation "professionnelle" avec Kevin Spacey, tombé en disgrâce depuis qu'il a été accusé de plusieurs agressions sexuelles à Londres et aux Etats-Unis.

"On était des collègues, on ne se voyait pas en dehors du travail", a-t-elle expliqué. "Je ne connaissais pas l'homme, je connaissais son incroyable savoir-faire", a-t-elle ajouté.

"Nous avons tous été surpris bien sûr, et au final attristés" par l'annonce de son renvoi de la série, a-t-elle déclaré.

Les accusations qui ont émergé contre l'acteur deux fois oscarisé n'émanent que d'hommes.

Tout récemment encore, l'acteur Guy Pearce, qui a joué avec Kevin Spacey dans le film "L.A. Confidential" (1997), indiquait que la star avait eu sur le tournage "les mains baladeuses" et que cela l'avait mis mal à l'aise, même s'il a ajouté qu'alors âgé de 29 ans, il avait su "gérer la situation".

Kevin Spacey, qui aura 59 ans le 26 juillet, n'est visé à ce stade par aucune inculpation.

Mais depuis le début du mouvement #MeToo né des révélations sur Harvey Weinstein en octobre dernier, il a fait l'objet de plus d'une dizaine d'accusations d'agressions ou de harcèlement sexuel. Des enquêtes ont été ouvertes contre lui à Londres, où il a dirigé le théâtre Old Vic de 2004 à 2015, à Los Angeles et à Nantucket, une station balnéaire huppée près de Boston.

Dans la foulée des premières accusations contre lui, l'acteur a été débarqué en novembre de la série "House of Cards" et expurgé du dernier Ridley Scott, "Tout l'argent du monde", où il a été remplacé au pied levé par Christopher Plummer.