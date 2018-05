L'Eurovision fÃªte la musique et sacre une chanteuse israÃ©lienne

Une chanteuse estonienne arborant une robe à 65 000 euros, une diva venue de chypre et un duo francais au nom à croquer madame monsieur, dont le titre Mercy, l'un des rares qui ne soit pas en anglais, raconte l'histoire d'un enfant de migrant né sur un bateau humanitaire en Méditerranée.



Mais sous la débauche de paillettes, les thèmes importants ont été abordés. Pour la chanteuse isralienne au look ravageur et à la cause engagée, c'est l'émancipation des femmes. La chanson a fait mouche et permis à Netta Barzilaï de remporter cette 63 édition du concours de l'Eurovision de la chanson.