L'influent pianiste de jazz McCoy Tyner est décédé à 81 ans

L'influent pianiste de jazz américain McCoy Tyner, connu pour son travail au sein du quartet de John Coltrane, est décédé à l'âge de 81 ans, a annoncé sa famille vendredi.

Comptant parmi les pianistes de jazz les plus respectés de l'histoire, dans la lignée de Herbie Hancock, Bill Evans ou Chick Corea, McCoy Tyner est considéré comme ayant façonné la trajectoire du piano jazz moderne.

"McCoy était un musicien inspiré qui a consacré sa vie à son art, sa famille et sa spiritualité" a indiqué sa famille sur Instagram sans préciser les causes de sa mort. "La musique de McCoy Tyner et son héritage vont continuer à inspirer les fans et les futurs talents pour des générations".

Né Alfred McCoy Tyner à Philadelphie en 1938, l'artiste avait commencé à prendre des leçons de piano à l'âge de 13 ans. Sa carrière a débuté avec le groupe Jazztet, mené par Benny Golson et Art Farmer.

En 1960, l'ingénieux compositeur et pianiste a rejoint le célèbre quartet du saxophoniste John Coltrane, jouant sur des disques désormais légendaires comme "A Love Supreme" et "My Favorite Things".

McCoy Tyner était le dernier membre encore vivant du quartet, qui en plus de Coltrane comprenait Jim Garrisson et Elvin Jones.

"Nous avons perdu un titan", a tweeté l'emblématique label de jazz Blue Note Records.

Tyner a aussi eu une florissante carrière en solo, et a enseigné durant ses dernières années.

Interrogé en 2008 par la radio NPR sur le secret de sa longévité, il avait répondu: "j'aime le jus de carotte. Le jus de carotte est vraiment bon pour vous. Carotte et céleri, n'oubliez pas le céleri."

"Pour moi, la vie et la musique sont une seule et même chose, je joue ce que je vis", disait aussi l'artiste, cité sur sa page facebook.