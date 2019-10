L'Italie au coeur de la 22ème édition des Rendez-vous de l'Histoire de Blois

La 22ème édition des Rendez-vous de l'Histoire de Blois a commencé mercredi sur le thème de l'Italie, son histoire, son économie, son modèle social et sa culture.

Cette manifestation devrait accueillir un millier d'intervenants jusqu'à dimanche. Trente mille visiteurs sont attendus pour assister aux 400 débats prévus.

Pour la première fois, une chaîne de télévision sur les canaux hertziens a été mise en place et sera transmise via la TNT sur les départements du Loir-et-Cher et de l'Indre-et-Loire.

Léonard de Vinci et la Renaissance dont on célèbre les 500 ans seront à l'honneur au salon du livre. Le réalisateur et producteur italien Marco Bellocchio est invité du cycle cinéma.