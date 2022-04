L'oeuvre sensible du dessinateur québécois Michel Rabagliati et son alter ego Paul

"J'aime extraire de la poésie de la banalité": figure incontournable de la bande dessinée québécoise, deux fois récompensé à Angoulême, Michel Rabagliati revient en détail sur Paul, son alter ego de papier, ce "monsieur tout le monde" devenu un ambassadeur du Québec.

Sorti récemment au Canada et attendu pour l'automne en France, "Paul: entretiens et commentaires" est un ouvrage qui mélange dessins inédits, entrevues et analyses de Michel Giguère, spécialiste du 9e art.

"Je pensais qu'un ouvrage comme ça sur mon oeuvre arriverait peut-être plutôt après ma mort", lâche dans un éclat de rire Michel Rabagliati lors d'un entretien à l'AFP dans sa ville de Montréal.

"C'est un tour d'horizon inespéré sur mon travail depuis 23 ans!", ajoute le dessinateur, cheveux en bataille, barbe poivre et sel de quelques jours, sans cesser de jouer avec ses lunettes rectangulaires à monture noire.

Le livre représente en effet une plongée dans l'oeuvre et la vie de Michel Rabagliati, qu'il a racontée via neuf albums de "Paul". Une série émouvante, drôle mais aussi un peu mélancolique. Et une ouverture sur le Québec malgré des thèmes universels.

Paul, on le voit aussi bien enfant qu'adolescent mais aussi père puis quinquagénaire séparé et un peu déprimé. Et puis on l'a vu à la pêche, dans le métro, au parc...

Ce nouvel ouvrage de 300 pages permet de découvrir les coulisses, les techniques narratives, l'art de la mise en scène, la composition de l'image de cette série traduite en une dizaine de langues et seule BD québécoise qui a fait l'objet d'une adaptation au cinéma.

En 2010, "Paul à Québec" a aussi reçu le Prix du public au Festival d'Angoulême et l'an passé, après la parution de "Paul à la maison", le 9e et dernier tome, Michel Rabagliati a remporté le prix de la série.

- "Thérapie" -

"Les gens se sont reconnus dans Paul, c'est un monsieur tout le monde, c'est facile de s'identifier à ce personnage-là" qui a une "vie ordinaire et des déconvenues", raconte encore Michel Rabagliati. "Les thèmes sont universels, le couple, les enfants, la belle-famille... c'est pour cela que ça marche" au Québec mais aussi en France.

Michel Rabagliati, 51 ans, arrive tardivement à la bande dessinée, "une troisième carrière après avoir été graphiste/typographe, puis illustrateur de magazines pendant des années".

Amateur de BD depuis l'enfance, le Montréalais s'est lancé "quand est arrivée la BD d'auteurs, les récits autobiographiques". Installé derrière son bureau dans les locaux de son éditeur de toujours La Pastèque, dans le Mile-End, quartier branché de la métropole francophone, il reconnaît que c'est aujourd'hui une forme de "thérapie".

"J'ai un personnage qui est assez facile à manier car c'est moi, donc je n'ai de compte à rendre à personne. Et puis, je n'ai pas tant de pudeur, dans +Paul à la maison+ on le voit assez à nu, assez +magané+ (fatigué, épuisé, NDRL) comme on dit ici. Il est en dépression, je le montre tel quel."

Faire vivre la langue québécoise est l'autre aspect de l'oeuvre de Michel Rabagliati. Ce précurseur est fier de voir aujourd'hui un engouement plus grand pour les romans, les essais, et les bandes dessinées venus de la province francophone du Canada.

Il y a quelques semaines, l'autrice de bande dessinée Julie Doucet a remporté le Grand Prix du Festival d'Angoulême, plus prestigieuse récompense dans la bande dessinée. Elle est la première Canadienne et Québécoise consacrée.

"Les gens sont joueurs et prêts à découvrir maintenant un autre français, c'est tant mieux."