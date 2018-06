A l'opéra, le clin d'oeil d'Ivo van Hove aux tsars des temps modernes

Un tsar en costard, ses conseillers en cravates: dans la nouvelle production de l'opéra russe du 19e siècle mise en scène par Ivo van Hove, "Boris Godounov" ressemble à s'y méprendre à un chef d'Etat d'aujourd'hui.

L'opéra de Modeste Moussorgski (1839-1881), incarnation par excellence de la solitude du pouvoir, a été revisité dans la plus grande sobriété par le Belge de 59 ans, qui signe sa première collaboration avec l'Opéra de Paris (jusqu'au 12 juillet à Bastille).

Avec un escalier symbolisant l'élite, une trappe et une urne électorale pour unique décor, le metteur en scène familier des grandes fresques politiques au théâtre comme à l'opéra, met l'accent sur la rupture du tsar avec son peuple malgré sa popularité au début de son règne.

De quoi lui rappeler certains leaders contemporains qui ont suscité l'enthousiasme à leur élection.

- Popularité et solitude -

"L'actualité est une inspiration pour moi", affirme à l'AFP Ivo van Hove, qui a déjà monté plusieurs opéras "politiques" ("Macbeth" de Verdi, "Idomeneo roi de Crète" et "La clémence de Titus" de Mozart).

"On a vu cet espoir avec Obama, ici en France avec Macron: on est populaire et il y a la solitude en même temps", souligne-t-il.

En optant avec le chef d'orchestre Vladimir Jurowski pour la version originale de l'opéra de 1869 (pas d'acte polonais, pas de ballet, pas d'histoire d'amour), Van Hove a choisi aussi de dépouiller l'oeuvre de tous ses atours russes pour accentuer le caractère intemporel et universel du politique.

Premier tsar russe "élu" par une assemblée populaire, Boris Godounov (1598-1605) "est un vrai réformateur", explique Ivo van Hove.

Un des tableaux les plus émouvants de la mise en scène montre le tsar -- incarné magnifiquement par Ildar Abdrazakov-- prenant un bain de foule après le couronnement. Le tableau est magnifié par la projection d'une vidéo ralentie du dirigeant entouré du peuple euphorique.

Mais "cinq ans plus tard, il devient un technocrate et ne peut comprendre qu'il n'a pas le soutien de son peuple", indique le metteur en scène.

Passionné par la question du leadership, Ivo van Hove emmène son "Boris Godounov" bien au-delà d'un drame russe.

"La rupture conduit le peuple à se tourner vers des solutions extrêmes. Ce sont les Angry White Male qui ont voté Trump aux Etats-Unis (...) ou la France qui a voté Marine Le Pen", affirme le metteur en scène dans la présentation de l'oeuvre.

- Un Boris shakespearien -

Avec cette version qui finit par la mort du tsar et non pas par la rébellion du peuple, "Boris Godounov" apparaît aussi plus comme un roi shakespearien. Basé sur le drame du même nom de Pouchkine, lui-même influencé par les pièces du maître anglais, "c'est un opéra qui montre la vie publique du tsar et ses faiblesses", souligne Ivo van Hove.

Hanté par l'assassinat qu'on lui reproche du tsarévitch Dmitri (un fait qui divise encore les historiens), Boris Godounov apparaît comme un dirigeant tourmenté par les remords. La vidéo, un des procédés favoris du metteur en scène, magnifie sa souffrance: on voit sur l'écran un gros plan sur ses yeux infiniment mélancoliques.

Vers la fin de l'opéra, un autre moment fort est l'apparition sur scène d'une dizaine d'enfants en T-shirt rouge, comme une réminiscence du tsarévitch assassiné. Leur image est projetée au ralenti et en gros plan pour démultiplier le cauchemar du tsar, une vidéo montre ensuite le tsar poignardant un enfant, le visage ensanglanté.

"Je ne suis pas un provocateur", soutient Ivo van Hove qui avait créé le choc à Avignon en 2016 avec "Les Damnés" de Visconti avec sa fin violente et un simulacre de fusillade du public.

"Mais il y a des instincts en nous très destructifs, il faut les exorciser au théâtre", poursuit le metteur en scène, dont la première jeudi a été largement applaudie mais aussi suscité quelques huées. Omniprésent, il revient en juillet à Avignon avec une nouvelle création, "Les choses qui passent" et en septembre à la Comédie-Française.