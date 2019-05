La banlieue, cadre d'une production cinéma "assez éclatée" depuis "La Haine" (sociologue)

La banlieue française, filmée dans "Les Misérables" de Ladj Ly, est le cadre d'une production cinématographique "assez éclatée" depuis "La Haine", explique à l'AFP le sociologue Fabien Truong, pour qui il reste cependant un "saut à faire" pour que plus de jeunes issus des quartiers fassent des films.

Question: Comment ont évolué les films qui se déroulent en banlieue, depuis "La Haine" de Mathieu Kassovitz en 1995?

Réponse: "Quand +La Haine+ est arrivée, il y a eu un succès grand public d'un film qui se déroule en banlieue, à un moment où d'autres productions culturelles venant de banlieue ont aussi eu des succès grand public. Je pense aux groupes de rap IAM, NTM...

C'est à ce moment-là qu'on a pu dire qu'il existait des +films de banlieue+, une appellation assez trompeuse et symptomatique du regard des industries culturelles et de la société en général sur les lieux périphériques, où la population de banlieue est vue comme une population +autre+, avec un regard un peu exotique.

A partir des années 2000 et jusqu'à aujourd'hui, sur l'ensemble des films qui se déroulent en banlieue, on voit en fait qu'il n'y a pas vraiment de genre. Il y a une production qui est assez éclatée, qui en fait révèle surtout la normalisation du rapport qui s'établit progressivement avec la banlieue".

Q: Que peut-on dire de ces films aujourd'hui?

R: "On a toujours, dans le créneau de +La Haine+, des films qui creusent la dimension un peu noire, sombre, mais on va aussi dans d'autres réalités et parfois même plus loin dans la dureté intime que dans +La Haine+, par exemple avec +Shéhérazade+.

On va avoir aussi des comédies au fond très franchouillardes, et il y en a plein, de +Neuilly ta mère+ à +Jusqu'ici tout va bien+, qui reposent sur des fondements comiques très classiques.

Et aussi des documentaires, de plus en plus, très différents aussi, et des films dits +d'auteur+, comme ceux de Kechiche ou de Philippe Faucon. Dans l'ensemble de ce qui fait le cinéma français aujourd'hui, on peut trouver des déclinaisons en banlieue".

Q: Quelles évolutions sont à attendre?

R: "Là où on voit qu'on a encore un échelon à sauter, c'est qu'une grande partie des films qui se déroulent en banlieue sont filmés par des cinéastes qui n'y habitent pas. La dernière étape, c'est qu'il y ait plus de jeunes issus de quartiers qui arrivent à se faire produire.

Ça dit beaucoup de la structure de production du cinéma actuel, car pour pouvoir porter un film à l'écran, il faut passer par les commissions du Centre national du cinéma (CNC), convaincre des sociétés de production, connaître des codes sociaux, etc. Il y a plein de jeunes, qui font des courts métrages très novateurs mais qui ont du mal à passer ces étapes-là.

On voit bien que les films qui sont les plus +réalistes+, le plus nuancés sur cette population, sont soit tournés par des gens du cru, soit par des gens qui prennent un temps important pour se laisser pénétrer par l'environnement. Du coup, ils traitent la banlieue non pas comme un sujet en soi, mais comme un lieu spécifique où il se passe des histoires humaines. C'est de la richesse d'un cadre plus que d'un genre qu'il s'agit alors".

Propos recueillis par Sophie LAUBIE