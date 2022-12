La BD "Le monde sans fin" en tête des ventes de livres en 2022

La BD "Le monde sans fin", du spécialiste du climat et de l'énergie Jean-Marc Jancovici et du dessinateur Christophe Blain est le livre le plus vendu de l'année 2022, selon des chiffres GfK - Livres Hebdo publiés mercredi.

Le livre, qui était sorti chez Dargaud au dernier trimestre 2021, a été écoulé cette année à 514.000 exemplaires, selon ce baromètre.

Il est suivi de "l'affaire Alaska Sanders" de Joël Dicker (432.000 exemplaires vendus par sa propre maison d'édition, Rosie & Wolfe) et du "Grand monde : les années glorieuses" de Pierre Lemaître (335.000 exemplaires), qui sortira la suite début janvier "Le silence et la colère".

"Les 50 meilleures ventes de livres en 2022 ont généré 11,7 millions d'exemplaires, en retrait de 9% par rapport à l'année 2021 exceptionnelle, mais toujours supérieur au niveau de ventes 2020 et 2019", a souligné Gfk dans un communiqué, relevant la progression continue des BD et mangas.

Côté prix littéraires, le Goncourt est un petit cru (198.000 exemplaires vendus pour "Vivre Vite" de Brigitte Giraud chez Flammarion, contre une moyenne de plus de 500.000 exemplaires en général pour ce prix), largement dépassé cette année par le prix de l'Académie française, "Le mage du Kremlin" de Giuliano Da Empoli (Gallimard, plus de 320.000 ventes).

Le journaliste Victor Castanet, prix Albert Londres, a écoulé plus de 160.000 exemplaires de son enquête sur les Ehpad Orpéa ("Les Fossoyeurs" chez Fayard).

Les données GfK correspondent aux ventes de livres neufs imprimés, achetés en France, en magasin ou par internet.

