La belle histoire de Manuel Chiche, distributeur de "Parasite"

C'est l'histoire d'un succès d'une ampleur inattendue: celui du film sud-coréen "Parasite", Palme d'or la plus vue au cinéma en France depuis quinze ans, et de son heureux distributeur dans le pays, Manuel Chiche. "Ça n'arrive pas tous les jours, croyez-moi", s'exclame-t-il.

Avec ses 1,66 million d'entrées, selon les derniers chiffres publiés mercredi, "Parasite" de Bong Joon-ho est devenu en septembre la Palme d'or cannoise ayant engrangé le plus grand nombre d'entrées dans l'Hexagone depuis "Farenheit 9/11" de Michael Moore en 2004 (2,37 millions de spectateurs).

"A ce niveau-là, ça ne peut être qu'une surprise", souligne Manuel Chiche auprès de l'AFP. "Ça nous dit aussi qu'il ne faut jamais baisser les bras, ce qui n'était pas facile", ajoute le distributeur, qui reconnaît que, endetté, il aurait peut-être dû mettre la clé sous la porte sans "Parasite". "J'étais un peu sec en termes de solutions", dit-il.

Car, des 300.000 entrées de "Mademoiselle" du Sud-coréen Park Chan-wook en 2016 aux moins de 5.000 spectateurs de "Dirty God" de la Néerlandaise Sacha Polak l'an dernier, Manuel Chiche n'a pas connu que des succès depuis la création il y a cinq ans de sa société The Jokers, petit distributeur indépendant de films, dont le rôle consiste à choisir et acquérir des films puis à mettre en place leur promotion et leur sortie, avec une prise de risques renouvelée à chaque fois.

"En règle générale, la déception est plutôt de mise par rapport au cinéma qu'on défend", résume-t-il. "Il y a eu cinq années de hauts et de bas, avec surtout des bas, comme la plupart des structures indépendantes sur un marché qui se durcit, avec des plateformes très puissantes qui s'alignent en face de nous".

Pour Manuel Chiche, 54 ans, la création de The Jokers s'est faite après un parcours tout entier tourné vers le cinéma et l'édition vidéo. Passé par France 3 Régions après une fac de cinéma à Aix-en-Provence et Censier, puis devenu vendeur de vidéos pour une société dont il a été ensuite directeur du marketing et des acquisitions, il a travaillé à TF1 Vidéo et Studiocanal avant de cofonder le distributeur Wild Side en 2002.

- "un peu d'espoir" -

Après avoir revendu ses parts dans Wild Side à Wild Bunch, il a ensuite créé The Jokers, qui fait travailler cinq personnes, et la Rabbia (société spécialisée dans les rééditions), "pour avoir une toute petite structure, autonome et mobile".

Il distribue six films par an en moyenne, notamment asiatiques, l'une des spécialités de The Jokers, qui a noué des relations particulières avec les Sud-Coréens Park Chan-wook et Bong Joon-ho.

"Il s'avère que dans les auteurs que l'on aime, et avec qui on a des liens particuliers, il y a Bong Joon-ho, mais aussi Park Chan-wook et (le Danois) Nicolas Winding Refn. Je les suivais à l'époque de Wild Side et on a noué des liens assez forts", explique Manuel Chiche.

Avec Bong Joon-ho, il dit avoir "une longue histoire, surtout de rendez-vous manqués jusqu'à +Snowpiercer, le Transperceneige+" en 2013. Après "Okja", distribué par Netflix, "l'engagement de Bong a toujours été que dès qu'il referait un film en indépendant, ce serait avec nous".

Avec "Parasite", le conte de fées prend forme. "Il y a eu une conjonction de facteurs plus positifs les uns que les autres", analyse le distributeur.

Prévu pour sortir au départ sur 120 copies en version originale, le film, porté par sa Palme d'or et le bouche-à-oreille, sera montré à son pic dans 720 salles. Sorti le 5 juin, il reste encore à l'affiche dans 85 d'entre elles.

Grâce au succès du film, "d'abord, on va pouvoir rembourser ce qu'on doit", se réjouit M. Chiche, "et ça va nous permettre de souffler, de réfléchir un peu à l'avenir".

"Je pense que +Parasite+ donne un peu d'espoir à tout le monde, pour continuer à défendre un cinéma un peu exigeant et singulier", analyse-t-il. "Mais le chemin est encore long. Il faut continuer à être réaliste et pugnace".

