La Bibliothèque nationale de France acquiert une partie de la correspondance d'Emile Zola

La Bibliothèque nationale de France (BnF) a annoncé mercredi avoir acquis une partie de la correspondance de l'écrivain Emile Zola, constituée notamment de plus de trois cents lettres de l'auteur à sa femme Alexandrine.

Dans le détail, la BnF a acheté un lot d'échanges épistolaires de l'auteur et journaliste du XIXe siècle comprenant 312 lettres écrites à sa femme entre 1876 et 1901, ainsi que 4 cartes et 34 télégrammes.

"Cette correspondance de plus de 1.100 pages livre pas à pas sa vision personnelle de l'Affaire Dreyfus, de la prudence initiale à l'engagement total", détaille la BnF dans un communiqué.

Elle fait "partager, jour après jour, tous les événements de la vie de l'écrivain pendant les périodes où il se trouve éloigné d'elle", évoquant son "travail littéraire en cours" comme "des éléments du quotidien" de l'écrivain à Paris et à Medan (Ile-de-France).

Cet "ensemble exceptionnel" vient "compléter le fonds déjà conservé au département des Manuscrits. Cette correspondance importante et suivie, intime et littéraire, constitue un document unique pour la connaissance de Zola", déclare Laurence Engel, présidente de la BnF.

Le fonds Émile Zola conservé par la Bibliothèque nationale de France est le plus important au monde. Il comprend 91 volumes des manuscrits des "Rougon-Macquart", le manuscrit de "J'accuse", de nombreuses correspondances, dossiers préparatoires et documents.

L'essentiel de ce fonds a été constitué par le legs d'Alexandrine en 1904, en exécution des volontés de son mari, précise l'institution.