La BibliothÃ¨que nationale de France donne de la voix

La Bibliothèque nationale de France (BnF) célèbre la lecture à haute voix ce week-end avec Sandrine Bonnaire, Virginie Despentes ou Béatrice Dalle pour la deuxième édition du festival "La Bibliothèque parlante" sur le site François-Mitterrand à Paris.

Au programme du festival: lectures, parfois musicales, performances, archives sonores... a indiqué la BnF qui invite le public à "déambuler dans la bibliothèque et participer à des expériences surprenantes autour de l’écrit et de la voix".

Pour lire et interpréter les textes des collections de la BnF on remarque notamment Sandrine Bonnaire, Béatrice Dalle, Virginie Despentes, Anna Mouglalis, Arthur H., Anouk Grinberg et la troupe de la Comédie française.

Ces artistes liront des écrits de Georges Simenon, Georg Lukacs, Marguerite Duras, Robert Musil, Antonin Potoski ou encore Jules Verne dont les textes, imprimés, manuscrits ou inédits, sont tous conservés à la BnF.

Parmi les activités proposées, on trouve des siestes littéraires, des lectures dans le noir et la diffusion d'archives sonores.

Samedi, le trompettiste Erik Truffaz et le contrebassiste et bassiste Marcello Giuliani accompagneront des textes de Marguerite Duras lus par Sandrine Bonnaire. Dimanche soir, Virginie Despentes et Béatrice Dalle diront des textes de Pier Paolo Pasolini, accompagnées par le groupe Zëro.

Le programme complet du festival est disponible sur le site de la BnF www.bnf.fr