"La Bonne épouse" domine toujours le box-office français

"La Bonne épouse", comédie sur l'émancipation féminine avec Juliette Binoche, de retour en salles fin juin après une sortie avortée en mars, reste en tête du box-office pour la deuxième semaine consécutive, avec près de 126.700 entrées en une semaine, selon des chiffres publiés mercredi par CBO Box-office.

Le film de Martin Provost (le réalisateur de "Séraphine") avec Juliette Binoche, Yolande Moreau et Noémie Lvovsky, récit humoristique sur la vie dans une école ménagère juste avant mai 68, avait rassemblé 167.748 spectateurs entre le 24 juin et le 1er juillet, et récolte au total plus de 507.200 entrées depuis sa sortie en mars, dans plus de 1.000 salles.

"Les Parfums" de Grégory Magne, avec Emmanuelle Devos, grimpe sur la deuxième marche du podium, avec plus de 121.000 spectateurs en salles depuis sa sortie, le 1er juillet, dans 560 salles.

En troisième position arrive le film d'animation "En avant", dernier-né des studios Disney/Pixar, qui était en tête du box-office français avant le confinement: il a récolté 86.495 entrées pour sa deuxième semaine de retour en salles, pour atteindre au total près de 770.000 entrées.

"De Gaulle" de Gabriel Le Bomin, numéro deux sur le podium la semaine dernière, tombe à la 4e place avec environ 75.000 entrées en une semaine (contre 100.000 la semaine passée). Mais avec déjà quelque 600.000 entrées en mars, le film historique, qui retrace quelques mois de la vie du général en 1940, avec Lambert Wilson et Isabelle Carré, a rempli près de 792.000 fauteuils au total.

En cinquième position, on retrouve "L'ombre de Staline" d'Agnieska Holland, sur l'histoire du journaliste Gareth Jones qui a enquêté sur la famine en Ukraine en 1933, avec près de 55.700 spectateurs (140.530 depuis sa sortie il y a deux semaines.

Enquête CBO Box Office pour la semaine 1er au 7 juillet.

