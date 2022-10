La CGT demande la démission du patron du CNC, renvoyé en justice pour "agression sexuelle"

La CGT spectacle a appelé mardi à la démission du président du CNC Dominique Boutonnat, 52 ans, renvoyé devant le tribunal pour des "agressions sexuelles" sur son filleul, qu'il conteste.

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) avait été reconduit par le gouvernement à son poste en juillet, malgré sa mise en examen. La ministre de la Culture Rima Abdul Malak l'avait soutenu, estimant dans un entretien au Parisien que "la présomption d'innocence prévaut".

Fin septembre, il a été renvoyé en correctionnelle.

M. Boutonnat est accusé d'avoir agressé sexuellement son filleul, alors âgé de 21 ans. Il conteste vigoureusement ces accusations au "caractère fantaisiste et mensonger" selon les termes de son avocat, et a déposé plainte pour dénonciation de crime imaginaire et dénonciation calomnieuse.

Mardi, la CGT a demandé au gouvernement de "ne pas laisser" le CNC "s'enliser dans une situation impossible avec à sa tête une personne suspectée de faits aussi graves".

"A l'heure où il nous faut collectivement améliorer les outils pour lutter contre les violences et les harcèlements sexistes et sexuels (...) comment se faire entendre, quand, à la tête du principal organisme du secteur, se trouve une personne elle-même mise en examen pour des faits qualifiés par la justice +d'agression sexuelle+ ? Lorsqu'on porte un mandat aussi important, on se doit de prendre ses responsabilités", a ajouté le syndicat dans un communiqué.