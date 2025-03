La chanteuse britannique Charli XCX rafle cinq prix aux Brit Awards

La chanteuse britannique Charli XCX a raflé cinq prix samedi aux Brit Awards, récompenses britanniques de la musique, confirmant son statut de nouvelle étoile de la pop après son album phénomène "Brat".

Avec déjà trois Grammys cette année, la jeune femme de 32 ans a remporté l'album de l'année, le prix le plus convoité des Brit Awards, lors de la 45e cérémonie annuelle de remise des prix à l'O2 Arena de Londres.

"Brat", son sixième album hyper-pop sorti en juin avec sa pochette vert citron, prônant un style de vie fêtard et relax, a fait d'elle l'une des plus grandes stars de la musique en 2024.

Il a redéfini le mot "brat", qui peut se traduire comme "sale gosse" en français, et est devenu un phénomène culturel mondial décrit comme le "brat summer".

"Je suis la preuve vivante qu'il n'est pas nécessaire de faire des compromis", a-t-elle déclaré en recevant le prix.

Son album a battu ceux des vétérans The Cure, de Dua Lipa, sept fois lauréate des prix britanniques, du groupe de jazz Ezra Collective et des indie-rockers The Last Dinner Party. Charli XCX, de son vrai nom Charlotte Aitchison, a également remporté le prix de la chanson de l'année pour "Guess", avec Billie Eilish, remerciant la chanteuse américaine pour sa collaboration.

"Je suis très heureuse qu'une chanson sur les sous-vêtements soit récompensée par un Brit Award", a-t-elle plaisanté.

Elle a reçu également les prix de la meilleure artiste et meilleure artiste de danse, qui s'ajoutent au prix de la meilleure autrice-compositrice reçu mercredi.

Elle n'a cependant pas souhaité se produire sur scène car elle ne voulait pas de "pression supplémentaire".

Chappell Roan aussi récompensée

La star américaine Sabrina Carpenter a donné le coup d'envoi de la soirée, qui a rendu hommage à Liam Payne, la star décédée des One Direction, en interprétant son tube planétaire "Espresso", entourée de danseurs déguisés en soldats britanniques portant des bonnets à poil d'ours.

L'actrice et chanteuse américaine Sabrina Carpenter se produit sur scène lors des Brit Awards à Londres le 1er mars 2025 AFP

Sabrina Carpenter n'a pas remporté le prix de l'artiste internationale de l'année, qui est allé à l'Américaine Chappell Roan, emportant également le prix de la chanson internationale de l'année.

Après des années succès à l'international avec des stars telles qu'Ed Sheeran ou Adele, les artistes britanniques ne figurent cependant pas dans le classement annuel mondial des 10 meilleures ventes de singles et d'albums de l'année en 2024, ce qui ne s'était pas produit depuis plus de 20 ans.