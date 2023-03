La chanteuse franco-béninoise Angélique Kidjo remporte le prestigieux prix Polar

La chanteuse franco-béninoise Angélique Kidjo a remporté mardi le prix international Polar Music, conjointement avec le fondateur britannique de la maison de disque Island Records Chris Blackwell et le compositeur estonien Arvo Pärt.

Née en 1960 un mois avant l'indépendance du Bénin (alors Dahomey), elle chante depuis plus de 30 ans dans ses langues paternelle et maternelle, le fon et le yoruba, ainsi qu'en français et en anglais.

"Angélique Kidjo est une source d'inspiration. C'est l'une des meilleures interprètes-compositrices de la musique internationale", a salué le jury suédois dans un communiqué.

Surnommée "la diva africaine" par le magazine Time, elle a déjà gagné cinq Grammys, plus grosses récompenses de la musique américaine.

Le Britannique Chris Blackwell, 85 ans, a lui créé la maison de disques Island Records en 1959, devenue légendaire après avoir accueilli Bob Marley, Cat Stevens, Roxy Music ou encore U2.

Arvo Pärt, décrit à 87 ans comme "le compositeur vivant le plus joué dans le monde" par le jury, a lui été primé pour son invention dans les années 1970 du "tintinnabuli", une technique d'écriture musicale.

Fondé en 1989 par l'ancien manager d'ABBA Stig Anderson, le Prix Polar Music avait récompensé l'année dernière Iggy Pop et l'autrice-compositrice Diane Warren.

Les prix, ainsi qu'une somme de 600.000 couronnes (environ 53.600 euros), seront remis aux lauréats à Stockholm le 23 mai prochain.