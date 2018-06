La chenille du Centre Pompidou va faire sa mue

La chenille du Centre Pompidou prépare sa mue: les escalators extérieurs, emblématiques de l'image du bâtiment, vont être rénovés et remplacés temporairement par des ascenseurs.

Des travaux, qui s'étaleront d'octobre 2018 à septembre 2019 et rendront la Piazza inaccessible, mais ne changeront rien au fonctionnement du centre pendant une saison marquée par plusieurs temps forts: des rétrospectives Tadao Ando, Vasarely et Boltanski, et des expositions thématiques sur le cubisme et la préhistoire.

Tous les espaces du Centre Pompidou et de la Bpi resteront ouverts.

L'intervention sur les escalators était indispensable après 40 ans de service et environ 250 millions de visiteurs transportés, a fait valoir mercredi le président de Beaubourg, Serge Lasvignes.

Les panneaux vitrés de la chenille, et des coursives en façade du bâtiment seront changés. Objectif : assurer un meilleur confort thermique dans ces espaces non climatisés contrairement au reste de la structure.

Pour permettre au public d'accéder aux 5e et 6e étages pendant le remplacement des escalators, trois ascenseurs temporaires vont être installés en façade.

L'accès principal du centre, appelé le Canopy, situé au niveau de la Piazza devant le site, va être élargi, avec l'installation de six portes tournantes. Les publics des cinémas, des débats, de la boutique du Centre verront leur accès facilité.

Autre nouveauté, les lecteurs de la Bpi (Bibliothèque publique d’information), contraints à de longues files d'attente au pied de la façade arrière du centre, entreront de nouveau par la Piazza, à partir de septembre 2019.

Serge Lasvignes avait annoncé peu après sa prise de fonction sa volonté de réintégrer la bibliothèque dans la vie de Beaubourg et de développer la "porosité" entre les espaces de la Bpi et les collections et expositions temporaires.

Parmi les temps forts prévus fin 2018 et en 2019, une exposition sur la relation entre la préhistoire et les artistes modernes et contemporains fascinés par le fantasme de nos origines (6 février au 6 mai 2019) avec des prêts exceptionnels du musée de la Préhistoire de Saint-Germain en Laye.

50 projets, 70 maquettes: la saison s'ouvrira avec une exposition sur les principes de création du grand architecte japonais Tadao Ando (10 octobre au 31 décembre).

Tout ce que vous voulez savoir sur le cubisme : 300 oeuvres pour un panorama complet de ce courant (17 octobre/25 février) et la première exposition sur ce mouvement en France depuis 1953.

Une grande rétrospective sera consacrée à l'oeuvre de Vasarely, père de l'optical art (6 fév au 6 mai 2019), et une autre à Christian Boltanski (sept 2019). Autre événement, les oeuvres tardives de Francis Bacon (à partir du 11 septembre 2019).

Septembre marquera aussi le lancement de la première saison du fonds de dotation "Centre Pompidou Accélérations", qui associe Beaubourg à des entreprises - dix maximum - pour deux ans renouvelables.

Cette saison inaugurale s'ouvrira les 14 et 15 septembre par des rencontres internationales entre chefs d'entreprise, artistes et scientifiques sur le thème des "Pouvoirs de l'émotion".

Les entreprises engagées dans le programme accueillent des artistes en résidence et financent leurs oeuvres autour du thème retenu. La saison se clôturera par une exposition thématique de trois mois intégrant les oeuvres réalisées.