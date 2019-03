La cinéaste Agnès Varda est morte

Photographe au TNP pour Jean Vilar

"Atteindre le plus grand nombre en mettant la barre très haut " . La cinéaste était exigeante. Elle laisse une oeuvre, fiction ou documentaire, où l'humain, toujours, domine. Il lui arrive de tourner dans l'urgence et parfois avec des moyens modestes.Elle confie à Libération : " C'est une grande différence entre Jacques Demy et moi. Il voulait faire de grands films avec de grands moyens, et il avait de la patience. Tandis que j'ai toujours voulu faire tout, tout de suite, pour éviter que l'attente ne détruise les projets."De fait, son oeuvre est poreuse de cette urgence de vivre. Dans "Sans toit ni loi" Mona (Sandrine Bonnaire) est une zonarde qui poursuit une longue errance et qui finira morte de froid, morte d'avoir voulu trop vivre hors de la société et de ses règles.Dans "Cléo de 5 à 7", Cléo, une jeune et belle craint d'être atteinte d'un cancer. En attente de ses réusltats médicaux, pour tromper sa peur, elle déambule dans Paris et se rend compte tout à coup de la vacuité de son existence.Elle débute sa carrière avec un appareil photo. Elle est de l'aventure du Festival d'Avignon aux côtés de Jean Vilar. Et on lui doit parmi les plus beaux portraits jamais réalisés de l'acteur Gérard Philippe.

« En 1954, j’étais photographe au TNP et je connaissais peu le cinéma. Il me semblait alors que beaucoup de “révolutions littéraires” n’avaient pas leur équivalent à l’écran. Aussi me suis-je inspirée, pour mes recherches, de Faulkner, de Brecht, essayant de briser la construction du récit, de trouver un ton à la fois objectif et subjectif, de laisser au spectateur sa liberté de jugement et de participation. »

La photo est sa première passion : "Avec mon appareil photo, j'étais en Chine en 1956, quand le pays n'était même pas reconnu à l'ONU, et à Cuba au tout début, quand la flamme de la révolution brillait de tous ses feux."

Varda, créatrice de la Nouvelle Vague

La cinéaste avait reçu un Oscar d'honneur en 2017 pour l'ensemble de sa carrière.(article à suivre)