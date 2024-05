A la Cité radieuse, Chanel rencontre le béton

Chanel a défilé jeudi sur le toit de la Cité radieuse à Marseille (Sud de la France), dans une alliance de béton, street-wear et tailleurs chics, brisant son image de plus parisienne et classiciste des maisons de mode.

"Marseille est une ville qui me met en contact avec mes émotions", indique Virginie Viard, directrice artistique de la maison, dans un communiqué, ajoutant avoir taché "de retranscrire l'énergie qui y règne".

Le ciel était tout sauf estival, gris comme le béton brut de la structure, au-dessus de la célèbre résidence pensée comme un "village vertical" et ponctuée de touches colorées.

Défilé Chanel sur le toit de la Cité radieuse à Marseille, le 2 mai 2024 AFP

Broderies de petits poissons amoureux, filet de pêche et coquillages peuplaient les robes, vestes et tailleurs classiques de la maison, parfois rehaussés d'une improbable capuche de plongeur néoprène.

Virginie Viard s'est aussi jouée de motifs inspirés des "façades des immeubles alentour" jusque dans le tracé des fameux tweed Chanel.

Continuant un mouvement de rupture apparu au dernier défilé féminin de février et détonnant pour la maison de luxe considérée comme conservatrice, quelques codes du street-wear, dont le sweat à capuche (ou hoodie), en mousseline précieuse néanmoins, ou un pantalon de jogging à galon brodé.

Défilé Chanel sur le toit de la Cité radieuse à Marseille, le 2 mai 2024 AFP

Pour ce défilé dit "croisière", d'intersaison, la collection de maillots se pare d'accessoires, des tongs en éponge aux jupes de bain en nid d'abeille.

Au premier rang, parmi les invités protégés de grands parapluies, se trouvaient entre autres l'actrice Lily Rose Depp, le rappeur icône locale SCH ou encore Charlotte Casiraghi.