La comédie musicale "Company" créée en France, dans une dizaine d'opéras

"Company", une comédie musicale à succès outre-Atlantique, voit le jour pour la première fois en France, coproduite par une dizaine d'opéras de l'Hexagone - une première aussi pour ce genre musical - avec l'objectif de diversifier répertoire et public.

Amateurs et néophytes vont pouvoir découvrir cette pièce née aux Etats-Unis en 1970, multi-récompensée, et qui doit sa musique et ses chansons à la légende de Broadway, Stephen Sondheim (1930-2021), compositeur de "West Side Story".

Singularité du projet: porté par Génération Opéra, une association qui favorise la découverte des jeunes artistes lyriques, il est coproduit par une dizaine d'opéras en régions, qui l'accueilleront tour à tour durant deux ans.

Après l'Opéra de Massy samedi et dimanche, la pièce s'arrêtera à Compiègne, Bordeaux, Rennes, Nice, Nancy, Avignon, Neuchâtel, Limoges, Clermont-Ferrand, Rouen et enfin au Théâtre du Châtelet à Paris, en mars-avril 2027.

Si les coproductions entre opéras sont nombreuses ces dernières années, permettant de réduire les coûts et de produire de manière plus écologique, c'est "la première fois qu'une dizaine se mettent ensemble autour d'une comédie musicale", affirme à l'AFP Philippe Bellot, directeur de l'Opéra de Massy (Essonne).

Une mutualisation que Jérôme Gay, président de Génération Opéra, juge "essentielle", au moment où "le genre opéra est en danger" et où l'art lyrique doit faire face aux "coupes budgétaires" et à un "ralentissement de programmation". "Il faut être créatif", plaide cet amoureux des comédies musicales, un genre "injustement méconnu en Europe".

Le chanteur Gaétan Borg qui interprète Bobby le personnage principal de "Company", à Paris le 7 mars 2025 AFP

"Il y a une démarche, engagée ces dernières années, d'élargir le répertoire lyrique au +grand répertoire de la comédie musicale+", observe pour sa part Frédéric Pérouchine, directeur de la Réunion des opéras de France. "Les opéras se diversifient, parce qu'ils évoluent avec la société".

Proposer ce genre musical "va peut-être permettre aussi à un public différent d'oser passer les portes des opéras, parce qu'on sait que symboliquement, elles restent encore lourdes à franchir", espère-t-il.

"historique"

Autre originalité de "Company": c'est l'un des premiers "concept musical", une approche novatrice, dans les années 1970, de ce théâtre. La narration n'a rien de linéaire: c'est l'anniversaire de Robert, dit Bobby, 35 ans, ses copains s'invitent chez lui... Le public le suit d'une pensée à l'autre, à travers les relations qu'il a avec ses amis.

Il s'interroge sur son célibat, l'amour, la solitude, dans des textes qui par moment peuvent paraître désuets en 2025 - en 1970, Sondheim questionnait le mariage - mais qui évoquent des thèmes universels: les choix de la vie, le vivre-ensemble.

"Bobby, c'est un rôle mythique dans le petit monde de la comédie musicale", s'enthousiasme Gaétan Borg, le chanteur qui interprète le personnage, rencontré lors d'une répétition. Il a été séduit par cette pièce qui "parle finalement de la place que l'on cherche dans le monde".

Sur le plateau, il embarque les spectateurs tour à tour dans le métro new-yorkais, dans un parc, sur un balcon au milieu des gratte-ciels de Manhattan, images vidéos et animées à l'appui.

Hormis un enregistrement pour la radio en 2017, cette comédie musicale n'a jamais été adaptée en France, assurent ses producteurs. Dans cette création qui rassemble 14 artistes français ou anglo-saxons, les passages parlés sont en français, les chansons en anglais.

Les solos ("Being alive", grande chanson du théâtre musical américain) alternent avec des choeurs enjoués et festifs ("Company"). La mise en scène signée James Bonas, est accompagnée par l'Orchestre national d'Ile-de-France dirigé par Larry Blank.

Avec la troupe, "on a tous à coeur de bien faire. On se dit que c'est un peu historique, on fait la première version française!", lance Gaétan Borg.