La comédie musicale "Funny Girl" pour la première fois à Paris

La comédie musicale "Funny Girl", l'un des grands succès de Broadway, sera pour la première fois à l'affiche à Paris, sur la scène de Marigny à partir de novembre, a annoncé mercredi à l'AFP Jean-Luc Choplin, directeur du théâtre.

Stephen Mear, dont la chorégraphie de "Guys and Dolls", un autre succès de Broadway, a été récemment acclamée à Marigny, va signer la nouvelle production qui va être donnée sur 60 représentations jusqu'au 5 janvier.

"+Funny Girl+ est une comédie musicale fameuse qui a pris une dimension exceptionnelle grâce au cinéma comme +My Fair lady+ ou +Singin' in the Rain+". C'est émouvant, drôle et festif avec de nombreuses scènes de claquettes", a souligné Jean-Luc Choplin.

"Après +Peau d'âne+ et +Guys and dolls+, +Funny Girl+ s'inscrit à nouveau dans l'excellence", a-t-il ajouté.

Créée en 1964 avec Barbara Streisand dans le rôle principal pour ses débuts sur scène, "Funny Girl" a été portée à l'écran quatre ans plus tard. L'actrice a décroché pour ce rôle son premier Oscar.

A la fois drôle et romanesque, cette comédie musicale raconte les aventures de Fanny Brice, une star de cabaret qui attend la sortie de prison de son époux. Un soir, elle se remémore les étapes de sa carrière, de l'adolescente ingrate à la star reconnue.

Le spectacle "sera donné en anglais, sa version originale. +La Traviata+ se joue évidemment en italien, comme +Le Ring+ en allemand. Je ne veux pas donner une sous-version des choses en jouant en français", a justifié le directeur de Marigny, qui a fêté sa réouverture en novembre après cinq ans de travaux.

M. Choplin avait réintroduit les comédies musicales cultes au répertoire du Châtelet, théâtre qu'il dirigeait avant Marigny et où le même Stephen Mear avait mis en scène "42nd Street" (2015) et chorégraphié de "Singin' in the Rain" (2016).