La comédie musicale "Les Producteurs" de Mel Brooks reportée à l'automne 2021

La comédie musicale "Les Producteurs", d'après le film de Mel Brooks, qui était prévue en septembre pour la première fois à Paris dans une mise en scène d'Alexis Michalik, est reportée d'un an en raison de la situation sanitaire, a annoncé lundi la production.

Sorti sur les écrans en 1968, récompensé l'année suivante par l'Oscar du meilleur scénario, le film raconte sur un ton caustique et déjanté les aventures loufoques de deux escrocs déterminés à monter un spectacle sur Hitler dans l'espoir de faire un flop et de gruger les assurances.

La comédie musicale adaptée du film, qui porte le même nom, "Les Producteurs", est à ce jour le show le plus primé de Broadway avec 12 Tony Awards, en 2001. Après six années de succès à New York, le spectacle a été joué dans de nombreux pays, mais jamais en France.

"Compte-tenu du contexte actuel de recrudescence de l'épidémie et des contraintes sanitaires qui en découlent, les coproducteurs ont estimé qu'un spectacle d'une telle ampleur ne pouvait sereinement se monter dans les mois à venir", indiquent dans un communiqué le Théâtre de Paris et Stage Entertainment. La production est reportée à l'automne 2021.

Alexis Michalik, auteur à succès ("Edmond" par exemple) et dont la nouvelle pièce, "Une histoire d'amour", joue en ce moment à la Scala-Paris, a déjà signé, en 2006, une adaptation musicale de "La Mégère apprivoisée" de Shakespeare.