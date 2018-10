La comédie musicale s'expose joyeusement à la Philharmonie

"Chantons sous la pluie", "Les Demoiselles de Rochefort", "West Side Story"... La comédie musicale est à l'honneur à partir de vendredi à la Philharmonie de Paris, dans une exposition qui prend le parti de l'immersion dans les films, avec des projections géantes.

Quelque 145 extraits de films, projetés sur petits, grands ou très grands écrans, mais aussi des photos, dessins, affiches, documents rares ou costumes jalonnent le parcours du visiteur de "Comédies musicales, la joie de vivre au cinéma" (jusqu'au 27 janvier).

Dès l'entrée, un mur d'affiches permet de balayer du regard quelques classiques - du "Chanteur de jazz" à "La La land", en passant par "Mary Poppins", "8 femmes" ou "La Mélodie du bonheur". On se plonge ensuite dans l'histoire de l'emblématique "Chantons sous la pluie", puis plus largement dans celle de ce genre, de sa naissance aux Etats-Unis en 1927, en même temps que le cinéma parlant, à aujourd'hui.

"Il y a un retour de la comédie musicale sur scène et à l'écran", souligne le commissaire de l'exposition N. T. Binh, citant "La La Land" de Damien Chazelle ou encore "Le Retour de Mary Poppins" de Rob Marshall, en salles prochainement.

Peuplée d'extraits avec les légendaires Fred Astaire, Ginger Rogers, Gene Kelly ou Cyd Charisse, ou encore avec les héroïnes de Jacques Demy, cette exposition - la "première au monde sur la comédie musicale au cinéma", selon son commissaire - permet aussi de découvrir les origines, les secrets de fabrication ou les influences des grandes comédies musicales et les différents visages du genre un peu partout dans le monde.

Egalement ludique et familiale, elle donne aux visiteurs l'occasion de s'improviser danseurs de claquettes à travers des tutoriels et des ateliers d'initiation animés par un claquettiste renommé, Fabien Ruiz, coach et chorégraphe pour "The Artist". Les enfants eux, ont la possibilité de se déguiser pour se mettre dans la peau de personnages de films et une salle leur est dédiée avec des extraits de films et un quizz.

Parallèlement, la Philharmonie propose différents événements, dont deux week-ends consacrés aux comédies musicales (3-4 novembre puis 21-23 décembre), avec entre autres des projections de "Mary Poppins" et "Chantons sous la pluie" en ciné-concerts.

La Cinémathèque française accompagne l'événement avec une programmation consacrée à la comédie musicale en deux temps: sélection de classiques et de films jeune public pendant les vacances de la Toussaint, puis de films de légende et de raretés en décembre.