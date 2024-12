La famille de Gaulle vend des souvenirs et expose l'Appel du 18 juin

Les descendants de Charles de Gaulle exposent le manuscrit de l'Appel du 18 juin à partir de samedi à Paris, à l'occasion d'une vente aux enchères de souvenirs très disparates du général.

Manuscrits, lettres, dessins, montre, train électrique... La famille se sépare de 372 lots, proposés en vente publique le 16 décembre par Artcurial.

Le manuscrit de l'appel à la résistance lancé depuis Londres le 18 juin 1940, sur les ondes de la BBC, n'est lui pas à vendre.

"On le dit et on le redit parce qu'il y a un peu de confusion: il ne peut pas être vendu", explique à l'AFP le directeur du département livres et manuscrits d'Artcurial, Frédéric Harnisch.

"Des copies ont déjà été exposées. Ce qui est inédit, c'est de montrer l'original", ajoute-t-il.

Dans l'hôtel particulier d'Artcurial, rond-point des Champs-Élysées, le document d'histoire est présenté sous vitre dans une salle aux murs sombres, avec en fond sonore l'enregistrement d'un autre discours du général de Gaulle, celui du 22 juin 1940, puisqu'on ne connaît aucun enregistrement de celui du 18, et "Le Chant des partisans", hymne de la Résistance.

"Enrichir" les collections publiques

Ce sont deux feuilles recto-verso, avec de nombreuses ratures. Conservées par Yvonne de Gaulle, devenues des pièces d'histoire inestimables grâce au destin du général dans cette Seconde Guerre mondiale. Ensuite, elles sont passées par des coffres de banque.

L'aîné, l'amiral Philippe de Gaulle, en a été le gardien, comme du reste de la mémoire de son père. Puis il est décédé à 102 ans, le 13 mars.

Des pages du manuscrit original de l'"Appel du 18 juin" de 1940 du général de Gaulle, exposées avant une vente aux enchères de souvenirs et d'écrits personnels du général de Gaulle (le manuscrit présenté sur la photographie n'est toutefois pas mis en vente), à la maison de vente Artcurial, le 6 décembre 2024 à Paris AFP

La famille ne connaissait pas bien l'ampleur du legs. Quand elle a ouvert ses portes à Artcurial, il a fallu inventorier une quantité inattendue de papiers et objets. Et les descendants, qui ont des droits de succession à régler, en garderont une majorité.

"Ce que nous présentons à la vente n'est qu'une petite partie de ce qui se trouve dans la succession. Certains descendants voulaient vendre certaines choses, d'autres non. Ils se sont mis d'accord assez vite", souligne M. Harnisch.

L'État, via le ministère de la Culture, et d'autres institutions devraient s'intéresser de près à certaines pièces. C'est ce que dit le petit-fils, Yves de Gaulle, dans le catalogue de cette vente intitulée "De Gaulle, une succession pour l'Histoire". Il évoque en introduction une occasion "d'enrichir à nouveau les collections publiques de documents historiques gardés par notre famille, dont certains sont très emblématiques".

Estimations raisonnables

Les estimations d'Artcurial sont raisonnables. Trois tomes de l'édition originale des "Mémoires de guerre" (1954-1959) dédicacés "pour Yvonne ma chère femme" sont estimés 2.000 à 3.000 euros seulement. Son livret scolaire du secondaire à Paris, témoignage rare de la jeunesse de Charles de Gaulle, 1.500 à 2.000 euros.

Une carte de l'épouse du général de Gaulle, Yvonne de Gaulle, exposée avant une vente aux enchères de souvenirs et d'écrits personnels du général de Gaulle, à la maison de vente Artcurial, le 6 décembre 2024 à Paris AFP

La plus haute estimation, 50.000 à 60.000 euros, est le manuscrit du premier livre du jeune capitaine, "La Discorde chez l'ennemi" (1924).

Parmi les lettres, dont certaines inédites, le lot le plus précieux (7.000 à 8.000 euros) est un ensemble de lettres à Yvonne du 8 au 27 mai 1940. "Voici donc la guerre, la véritable guerre, commencée", écrit-il le 10.

Artcurial s'attend à un intérêt très large. "Tous les Français peuvent être acheteurs! Tous ceux qui, pour une raison ou une autre, ont un attachement au général de Gaulle", selon l'expert.

"Une partie du produit" de la vente sera reversée à la Fondation Anne de Gaulle, qui accueille et accompagne des personnes handicapées.