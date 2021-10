La foire du livre de Francfort fête son retour et le regain de la lecture

La foire du livre de Francfort, plus grand événement du genre, fait sa rentrée post-pandémie en présence d'éditeurs du monde entier revigorés par la résistance du livre durant la crise sanitaire mais inquiets des difficultés mondiales d'approvisionnement.

Après une édition quasi intégralement en ligne l'an dernier, la foire veut renouer de mercredi à dimanche avec l'effervescence qui en fait le principal rendez-vous international du secteur.

Mais il s'agira d'une version malgré tout plus discrète que les éditions précédentes, l'incertitude concernant les restrictions de voyage ayant tenu de nombreux visiteurs internationaux à l'écart.

Ce n'est pas encore "le retour à la normale", a prévenu le directeur de l'événement, Jürgen Boos, lors de la conférence de presse d'ouverture mardi.

Mais c'est une chance pour l'industrie de "se reconnecter", après 18 mois sans grand salon professionnel, ajoute-t-il.

Le Canada est l'invité d'honneur de cette édition avec la présence des auteurs Michel Jean, Michael Crummey ou de l'écrivain canado-haïtien Dany Laferrière.

Margaret Atwood, figure de proue des lettres canadiennes depuis le succès mondial du best-seller "La Servante écarlate", s'est exprimé en vidéo durant la cérémonie d'ouverture, transmettant un message d'espoir.

"Le Covid et la crise climatique nous ont montré combien les êtres humains sont fragiles", a-t-elle dit. "Mais nous avons aussi montré combien nous pouvons être résilients, inventifs et créatifs."

L'écrivain a par ailleurs estimé que les livres ont aidé les personnes à échapper à l'isolement de la pandémie et à donner du sens au monde : "les livres sont à la fois des outils pour voyager dans le temps et des machines à empathie. Ils nous emmène en des pays lointains, nous permettent d'entrer dans d'autres mondes".

- Secteur robuste -

De fait, durant cette période de pandémie, le secteur du livre s'est "plutôt bien comporté", a mis en avant M. Boos. Les restrictions qui ont accru le temps passé à la maison ont stimulé la lecture, notamment chez les jeunes.

Aux États-Unis, les ventes de livres imprimés ont augmenté de plus de 8% en 2020 pour enregistrer leur plus haut en dix ans, selon le groupe de recherche NPD.

En Allemagne, plus grand marché du livre de l'Union européenne, les librairies ont vu les recettes des ventes en ligne bondir de 20%. La vente de livres audio et numériques a également connu une croissance à deux chiffres.

"L'industrie du livre a passé le test de résistance du Covid", a noté mardi Karin Schmidt-Friderichs, présidente de l'Association allemande des éditeurs et des libraires.

"Les livres peuvent répondre à des besoins importants en période difficile", a-t-elle ajouté. "Ils apportent des réponses aux questions (...) peuvent donner matière à réflexion, donner du courage et de l'espoir".

- Crise des chaînes logistiques -

La bonne santé du marché du livre, dont le chiffre d'affaires annuel avoisine les 86 milliards d'euros, est assombrie par la crise mondiale des chaînes logistiques.

À l'instar des branches de l'automobile ou de l'électroménager, les professionnels redoutent d'être frappés par les pénuries de matières premières, notamment papier et carton, ainsi que les goulets d'étranglement dans les ports et le manque de chauffeurs routiers pour les livraisons de fin d'année.

"Je crains qu'à Noël, les gens ne puissent pas être sûrs d'obtenir rapidement le livre qu'ils souhaitent", a déclaré Jonathan Beck, directeur de la célèbre maison d'édition allemande C.H. Beck, au quotidien financier Handelsblatt.

Il a également prévenu que le prix des livres risquait d'augmenter.

Si le contrôle de la pandémie semble en bonne voie en Allemagne, la foire du livre reste marquée par la crise sanitaire : quelque 1.500 exposants de plus de 70 pays seront présents, soit bien moins que les 7.500 exposants de plus de 100 pays venus en 2019. Et à peine 200 auteurs feront le déplacement à Francfort.

Des restrictions sont maintenues, avec un nombre de visiteurs quotidiens plafonné à 25.000, deux fois moins qu'à l'ordinaire, et un pass sanitaire requis.

Plusieurs événements pour les professionnels de l'édition, comme la vente des droits ou la traduction d'ouvrages, seront également proposés en ligne.