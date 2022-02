La France de Zola ou des tortionnaires? Les hésitations d'Albie Sachs

C'est le pays engagé de Zola et Beauvoir, celui qui a coupé la tête de son roi, mais aussi le colonisateur qui a torturé en Algérie: le Sud-Africain Albie Sachs, vieux combattant de l'apartheid, a mis de côté ses "fortes ambivalences" à l'égard de la France, qui l'a récemment décoré d'une Légion d'honneur.

"Je n'aime pas les médailles, ce qu'elles représentent: la fierté, l'aristocratie, la guerre, mais bien sûr j'adore recevoir des honneurs", dit l'esprit rebelle de 87 ans d'un clin d'oeil, dans sa maison ensoleillée du Cap.

La France est "l'autre pays européen, à côté de la Grande-Bretagne, au coeur de la colonisation", dit le Sud-Africain. Mais sa Révolution, sa littérature, la "Résistance" pendant la 2e Guerre mondiale "sont sources d'énergie positive et puissante pour ceux qui se battent contre leurs oppresseurs", dit-il.

Dans les écoles où étaient cantonnés les noirs sous l'apartheid, ses camarades de lutte "détestaient les cours d'histoire", très orientés, "mais attendaient avec impatience le chapitre sur la Révolution française", source d'espoir.

La littérature française "me captivait davantage que la britannique", dit l'anglophone qui a lu Balzac, "Germinal" de Zola, "Le Feu" de Barbusse, livre "stupéfiant" sur la guerre. S'il devait emporter un seul ouvrage sur une île déserte, "ce ne serait ni la Bible, ni Shakespeare, mais La Chartreuse de Parme" de Stendhal, "incroyablement moderne". Au cinéma encore, le jeune Yves Montand "militant de gauche" le fascinait, "rien à voir avec les héros hollywoodiens, lui c'était pas un cowboy".

"Il y a avait là un imaginaire, un esprit, une profondeur, plus que je n'en trouvais chez les Britanniques", l'ex-puissance coloniale de l'Afrique du Sud. "Et je m'identifiais avec ses penseurs radicaux", dit cet héritier d'une famille juive fortement engagée contre le racisme.

Combattants de l'apartheid, "nous étions très conscients de la volonté de domination des Français en Algérie", dit-il. "C'était une guerre amère, laide et cruelle".

Et l'un des plus effroyables tourmenteurs de Pretoria, surnommé "Rooi Rus", qui a "sévèrement torturé plusieurs de mes camarades et m'empêchait de dormir quand j'étais à l'isolement", "s'enorgueillait d'avoir été formé à la torture par les Français en Algérie".

L'avocat, plus tard devenu juge, garde pourtant un souvenir ému d'une semaine à Paris en 1991, alors qu'il rentre tout juste d'exil et que les institutions de la future Afrique du Sud restent à dessiner: Il est invité par le Conseil Constitutionnel, présidé par Robert Badinter. "Un délice intellectuel pour moi" de côtoyer "cet esprit magnifique, équilibre de passion et de raison".

Mais l'"argument décisif pour réconcilier mes doutes concernant la France est venu d'une source différente", explique à l'AFP Albie Sachs, qui a perdu en 1988 son bras droit et l'usage d'un oeil dans un attentat du régime de l'apartheid. "C'est quand le président Macron a demandé pardon pour la conduite des forces de sécurité française en Algérie", en 2018, ajoute-t-il, montrant fièrement sa Légion d'honneur.