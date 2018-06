La France fête l'Amérique latine et les Caraïbes

La 5ème édition de la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes est célébrée actuellement et jusqu'au 10 juin dans tout l'Hexagone. Organisé par le ministère des Affaires Étrangères, l'évènement compte près de 200 manifestations culturelles. Zoom sur deux d'entre elles, avec l'artiste colombien Iván Argote actuellement exposé à la galerie Perrotin et le groupe originaire de Haïti - Tabou Combo.