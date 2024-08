La French Touch musicale très présente aux JO, sauf Daft Punk

Paris voulait des Jeux olympiques très français et très modernes, et quoi de mieux pour cela que la musique électronique de la French Touch? Elle aura été largement représentée, à l'exception de son groupe phare, Daft Punk.

La présence à la cérémonie de clôture de Phoenix et Air, deux groupes issus de Versailles (sud-ouest de Paris) au succès mondial, a ainsi été confirmée vendredi par le directeur artistique des cérémonies des Jeux, Thomas Jolly.

La popularité de Phoenix est idéale pour passer le relais à Los Angeles 2028.

Air, révélé par l'album électro "Moon Safari" puis la bande-son d'un film culte des années 90, "Virgin Suicides", s'était de son côté reformé pour une série de huit concerts en février et mars, après de longues années de pause.

Les fans de Daft Punk auraient bien voulu les retrouver à l'occasion de l'événement planétaire. Mais le duo, qui s'est séparé en 2021, n'a aucune envie de rejouer ensemble, même ponctuellement. Ses deux membres l'ont fait savoir à Thomas Jolly, qui a dû remballer son rêve de leur offrir un retour en mondiovision.

Moitié de Daft Punk

Le groupe français de musique électronique Phoenix sur scène pour la 33e édition des Eurockéennes de Belfort le 29 juin 2023 AFP/Archives

"Je respecte cette décision et m'excuse de l'ambiguïté de mes propos", écrivait le metteur en scène sur X en octobre, après avoir laissé entendre la possibilité d'une reformation pour la cérémonie d'ouverture.

En tendant l'oreille lors de cette cérémonie le 26 juillet, les téléspectateurs connaisseurs ont tout de même entendu une moitié de Daft Punk, Thomas Bangalter. Sa version de 2007 de "Signatune", un titre de DJ Mehdi, a résonné devant la tour Eiffel.

Premier commentaire d'internaute sous la vidéo de ce titre sur YouTube: "Meilleure partie des Jeux olympiques 2024". Ils venaient tout juste de commencer.

Plus discrètement, des titres de Daft Punk faisaient partie de ceux qui ont fait danser le public sur les sites des épreuves.

Sons "tellement étranges"

Le représentant de la French Touch qui restera dans les annales de cette cérémonie d'ouverture s'appelle Marc Cerrone.

C'est sur les notes de son "Supernature" que les Parisiens et les téléspectateurs de la planète entière ont découvert, ébahis, la débauche de faisceaux lumineux de la tour Eiffel. Et, par la même occasion pour des millions d'entre eux, ce titre né en même temps que la génération qui a acheté en masse les CD de la French Touch: 1977, l'amorce de la vague disco.

Cette chanson, "c'est parce qu'on m'a livré un synthé", a raconté Cerrone à Radio Nostalgie. "Je l'ai pondue en à peine une après-midi. Les sons étaient tellement étranges que, quand je faisais écouter à ma maison de disque, (...) ils prenaient ça comme une rigolade". D'après lui, les producteurs trouvaient le titre "extrêmement froid".

Entendus aussi lors de cette cérémonie, et plus récents: "Lady (Hear Me Tonight)", qui a enflammé bien des dance floors depuis l'an 2000, sans que l'on sache forcément que le groupe Modjo est français, "Intro" d'Alan Braxe et Fred Falke, avec son entêtant "Wouh ouh!", tandis que "Music Sounds Better With You" de Stardust remonte à 1998. Autrement dit, les titres qui ont bercé l'oreille de la génération de Thomas Jolly.