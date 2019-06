La grande fête du livre pour la jeunesse débute le 10 juillet

Initiée en 2015, "Partir en livre", la grande fête du livre pour la jeunesse, célèbre du 10 au 21 juillet sa cinquième édition avec près de 7.000 événements recensés pour apporter la lecture auprès de ceux qui en sont le plus éloignés.

Le lancement officiel de cette manifestation, totalement gratuite, aura lieu le 10 juillet au Parc départemental Georges-Valbon de La Courneuve (Seine-Saint-Denis), transformé pour l'occasion en grand parc de jeux géants autour du livre, ont précisé mardi au cours d'une conférence de presse les organisateurs de Partir en Livre.

Souhaitée par le ministère de la Culture, conçue et mise en oeuvre par le Centre national du livre (CNL), la grande fête du livre pour la jeunesse a pour ambition de créer une "nation de lecteurs".

Selon une étude du CNL dévoilée à l'occasion de "Partir en livre", les Français aiment lire et aimeraient même lire davantage. L'étude réalisée auprès d'un échantillon représentatif des Français âgés de plus de 15 ans montre également qu'un enfant de lecteur a plus de chance de devenir un lecteur à son tour.

Ainsi, indique cette étude, 41% des Français ayant grandi dans une famille qui accordait une place très importante à la lecture sont aujourd'hui grands lecteurs (qui lisent au moins 20 livres par an) contre 31% de la population française.

Pour Vincent Monadé, président du CNL, "Partir en livre" permet de faire évoluer l'image du livre, en l'associant "au plaisir de lire" à un moment où les enfants sont "déconnectés du livre scolaire" et lisent plus volontiers.

Il s'agit, a insisté Vincent Monadé, d'apporter le livre aux jeunes sur leurs lieux de vacances ou à proximité de chez eux pour ceux qui ne partent pas et à toucher les publics les plus empêchés et éloignés du livre, notamment dans les territoires périurbains ou ruraux en difficulté.

Pour ces derniers, "Partir en livre" propose notamment un "Livrodrome", parc de loisirs littéraires itinérant qui, à l'image du Tour de France, s'installe chaque jour dans une ville différente et invite les adolescents et les pré-adolescents (10-18 ans) à participer à des activités littéraires et ludiques. Le "Livrodrome" s'installera à Dunkerque (10 juillet), Saint-Dié-des-Vosges (12 juillet), Saint-Etienne (16 juillet), Saint-Nazaire (18 juillet) et Orléans (19 juillet).

Le ministère de la Culture, via le CNL, distribuera 10.000 chèques Lire et 20.000 ouvrages à des enfants "afin qu'ils puissent, selon les mots de Franck Riester, découvrir le plaisir de lire ou se le réapproprier".

Le programme complet de Partir en livre est disponible sur le site dédié: www.partir-en-livre.fr

L'an dernier, la manifestation avait réuni 700.000 personnes autour de 6.000 événements.