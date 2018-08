La jeunesse à l'honneur du festival du film britannique de Dinard

La jeunesse confrontée à la sexualité, à l'éducation, à l'amour ou à la liberté sera à l'honneur de la 29e édition du Festival du film britannique de Dinard (Ille-et-Vilaine) que présidera fin septembre l'actrice italienne Monica Bellucci.

Destiné à promouvoir le cinéma britannique auprès du public et des distributeurs français, le festival propose une sélection d'une quinzaine de films en avant-première, ainsi que six films en compétition qui concourront pour décrocher le Hitchcock d'Or.

Des récompenses seront aussi décernées pour le meilleur scénario et le film préféré du public, tandis que se tiendra également une compétition de courts-métrages Shortcuts.

La jeunesse, c'est "le thème dominant de la sélection 2018, pas moins de 35% des films mettent en scène des ados confrontés à la sexualité, à l'éducation, aux adultes, à l'amour, à la liberté et à la fête...", souligne Hussam Hindi, directeur artistique du festival, cité dans un communiqué.

"Le film représentatif de ce genre est sans doute Lucid de Adam Morse", pointe-t-il. "Le réalisateur s'est battu pendant des années pour raconter cette histoire d'adolescent amoureux fou d'une femme fatale, réunir les fonds nécessaires, constituer une équipe et les diriger non sans mal car il est... non voyant. C'est pour des rencontres comme celles-ci que nous continuerons à croire dans notre mission et à avoir confiance dans le cinéma."

Dans les films en compétition figurent "Funny Cow" d'Adrian Shergold, "The Happy Prince" de Rupert Everett, "Jellyfish" de James Gardner, "Old Boys" de Toby MacDonald, "Pin Cushion" de Deborah Haywood et "Winterlong" de David Jackson.

Le festival, qui se tiendra du 26 au 30 septembre, rendra aussi hommage à l'écrivaine Agatha Christie, avec la projection de six films adaptés de ses romans.