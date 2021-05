La justice péruvienne interdit à Keiko Fujimori de se rendre en Equateur

La justice péruvienne a interdit lundi à la candidate de droite à la présidentielle Keiko Fujimori de se rendre en Équateur pour participer à une réunion politique à laquelle elle était invitée par le prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa.

Keiko Fujimori, qui affrontera le gauchiste Pedro Castillo lors du scrutin présidentiel du 6 juin, n'a pas le droit de voyager sans autorisation judiciaire, en raison d'une enquête dont elle fait l'objet dans le cadre du scandale de l'entreprise du bâtiment brésilienne Odebrecht, qui a également touché quatre anciens présidents péruviens.

"Il a été décidé de rejeter la demande d'autorisation judiciaire de quitter le pays du samedi 22 au lundi 24 mai 2021, présentée par la défense de Keiko Fujimori Higuchi", indique la résolution du juge Victor Zuniga.

La fille de l'ancien président emprisonné Alberto Fujimori (1990-2000) a été invitée par Mario Vargas Llosa à une conférence internationale sur la démocratie, qui se tiendra à Quito le 23 mai.

Le refus de voyager à l'étranger "permet au ministère public de continuer à contrôler le respect des autres restrictions imposées" à Keiko Fujimori, qui a passé 16 mois en détention provisoire jusqu'en mai 2020.

L'accusation se prépare à traduire Mme Fujimori en justice notamment pour blanchiment d'argent dans l'affaire Odebrecht.

Elle échappera au procès -- ou du moins le reportera de cinq ans -- si elle est élue présidente.

Mario Vargas Llosa, 85 ans et qui réside en Espagne, a apporté son soutien surprise à Keiko Fujimori en avril après avoir appris qu'elle et Castillo seraient adversaires au second tour de la présidentielle.

Son soutien a représenté un tournant dans la politique péruvienne, Vargas Llosa ayant été une figure de proue de l'anti-Fujimorisme pendant 30 ans.

L'écrivain a affirmé que Mme Fujimori représente désormais la chance de maintenir le système démocratique dans le pays, car une victoire de Castillo "serait une véritable catastrophe pour le Pérou".

Le gagnant du scrutin prendra ses fonctions le 28 juillet.