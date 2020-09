"La Lame", prix de l'Evêché de littérature policière à Marseille

Thriller d'anticipation, naviguant de

Marseille à Lagos entre mafia et réfugiés climatiques, "La Lame" de Frédéric Mars a remporté le prix de l'Evêché de littérature policière, a annoncé mercredi à l'AFP le directeur de la police judiciaire à Marseille, président du jury.

"Le côté anticipation a beaucoup plu", a souligné Eric Arella, directeur interrégional de la police judiciaire dans le Sud-Est de la France.

Passionné de littérature, l'homme est un des initiateurs de ce prix atypique créé il y a trois ans dans une ville qui a beaucoup inspiré les auteurs de polars et de romans noirs.

Baptisée du nom du siège de la police à Marseille (l'Evêché), cette récompense est décernée à un polar ou thriller dont l'action se déroule dans "le Grand sud" entre Perpignan et la frontière italienne, en passant par la Corse ou les Alpes-de-Haute-Provence.

Le jury comprend un policier et deux avocats en plus de membres de clubs du Rotary dans la deuxième ville de France.

Dans "La Lame", "il y avait un lien avec la réalité", a souligné le policier dont les services luttent contre la grande criminalité, du trafic de stupéfiants aux réseaux de prostitution nigérians.

Le livre de Frédéric Mars débute à Marseille dans une cité et mêle le destin de l'officier de PJ Simon Mardikian découvrant le cadavre ravagé d'une jeune prostituée noire, Joy, à celui de instituteur Sekou Williams à Lagos, sur fond de catastrophe climatique.

Dans ce livre "âpre, j'ai voulu mettre en lumière ce phénomène des réfugiés climatiques, qui n'est qu'émergent et dont on sait qu'il va prendre de l'ampleur en Afrique subsharienne et en Europe", a expliqué l'auteur à l'AFP, dans le bureau de M. Arella au siège de la PJ marseillaise.

Il s'est inspiré entre autres d'affaires réelles ayant impliqué des réseaux criminels du Nigeria envoyant en Europe des femmes transformées en "mule" --transportant de la drogue-- avant d'être contraintes à la prostitution.

Outre le fait que le roman "a tenu en haleine" le jury par la qualité de son écriture, le directeur de la PJ a apprécié les efforts de documentation de l'auteur.

Le Prix permet de récolter des fonds pour des associations d'aide à l'enfance, cette année donnés à l'orphelinat de la police.