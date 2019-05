La littérature méditerranéenne à l'honneur à Ajaccio en juin

Treize auteurs de sept pays méditerranéens dont le Syrien Omar Youssef Souleimane ou le Franco-égyptien Robert Solé sont attendus du 13 au 16 juin à Ajaccio pour la 11e édition des Rencontres littéraires méditerranéennes.

Pour ces rencontres baptisées "Racines de ciel", organisées au Palais Fesch d'Ajaccio et dans les médiathèques de la ville, une question fera le lien entre les différents auteurs: Y a-t-il encore une Méditerranée heureuse?

"L'objectif est que la Corse soit une fois de plus une île-capitale en Méditerranée et le propos de ces rencontres est de considérer le livre comme un outil de paix", a déclaré à l'AFP Mychèle Leca qui organise l'événement où la Syrie et l'Albanie sont pour la première fois représentées. Dès le 13 juin, une rencontre aura lieu à Porticcio avec l'écrivain et poète syrien Omar Youssef Souleimane et l'auteure albanaise Ornela Vorspi sur la thématique "Enfant en temps de guerre".

Parmi les auteurs d'Albanie, d'Algérie, d'Espagne, de France, du Maroc, de Syrie et d'Egypte, pays-phare de cette 11e édition, le journaliste et écrivain égyptien naturalisé français Robert Solé donnera une conférence le 14 juin sur "Bonaparte à la conquête de l'Egypte".

Seront ensuite présentées "Des histoires égyptiennes", écrites par Khaled Al Khamissi, directeur général de la Bibliothèque publique du Grand Caire et auteur de deux romans traduits dont "Taxi".

Le 15 juin, place à la bande dessinée avec une collaboration entre la Cité internationale de la BD d'Angoulême et le festival ajaccien sur le thème de "la transmission par le dessin", en présence de l'Albanaise Joan Popli.

Des débats auront également lieu sur les thèmes "Ecrire en Méditerranée :bonheurs et déchirements", "Le livre est-il une arme?" ou encore "Femmes libres d'ici et de là-bas" en partenariat avec le Parlement des écrivaines francophones.

Y participeront l'écrivaine albanaise Ornela Vorspi, l'Algérienne Maïssa Bey, l'Espagnol Bouziane Ahmed Khodja, la Marocaine Lamia Berrada-Berca ou la journaliste et écrivaine française Marion Touboul, spécialiste de l'Egypte et du Moyen-Orient. Régis Debray parlera de son livre "Un été avec Paul Valéry".

Le 16 juin, les rencontres mettront la Corse à l'honneur avec l'écrivain et poète Ghjacumu Fusina et le romancier Jérôme Ferrari, lauréat du prix Goncourt en 2012 et du prix littéraire du Monde en septembre dernier.