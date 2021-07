"La loi de Téhéran": thriller haletant dans une capitale ravagée par la drogue

Un policier aux méthodes expéditives, un narcotrafiquant qui chute, un juge cynique mais attaché à sa mission: "La loi de Téhéran" dresse le portrait cru des ravages de la drogue en Iran et de la répression qui s'abat sur trafiquants et consommateurs.

Le deuxième long métrage du jeune réalisateur et scénariste iranien Saeed Roustaee (31 ans), en salle mercredi, est le fruit d'un an de recherche et d'immersion dans les prisons et les tribunaux, au plus près des toxicomanes, juges et policiers en Iran. Il a remporté le Grand Prix de la 38e édition du Festival international du film policier Reims Polar en mai.

"De plus en plus de toxicomanes sont visibles dans la rue" à Téhéran, raconte Saeed Roustaee dans les notes d'intention du film. "A force de voir ces personnes, j'ai eu l'idée de tourner un documentaire sur elles et j'ai entrepris des recherches".

"Je voulais être au plus près de la réalité des faits", explique le réalisateur.

Hôtels luxueux, bidonvilles, cellules surpeuplées des commissariats de la capitale iranienne: la caméra suit l'enquête d'un officier de police, Samad, joué par Payman Maadi ("Une séparation" de Asghar Farhadi), qui traque un narcotrafiquant d'envergure, Nasser K.

Le titre original ("6,5 par mètre" si on le traduit mot à mot en français) fait référence aux quelque 6,5 millions de consommateurs de crack que compterait l'Iran et au prix (en rials, la monnaie locale) du prix du tissu utilisé pour confectionner les linceuls, une somme que les familles pauvres n'ont pas les moyens de payer.

C'est dans une famille pauvre justement qu'a grandi Nasser, le narcotrafiquant, incarné par Navid Mohammadzadeh, prix du meilleur acteur au festival international de Tokyo 2019 pour ce rôle.

La lutte contre le trafic de drogue en Iran se traduit par de lourdes sentences --un an de prison pour un gramme de crack ou d'héroïne, 3 ans pour 2 grammes etc. jusqu'à la peine de mort qui peut aussi bien sanctionner la possession de 30g que de plusieurs kg de drogue.

"Comment se fait-il qu'il y ait de plus en plus de toxicomanes, malgré toutes les condamnations à mort et les peines à perpétuité?", questionne le réalisateur.

De l'intervention coup de poing de la police dans un bidonville avec des centaines de toxicomanes en fuite avec leur famille, à un père, petit trafiquant, qui fait porter le chapeau à son enfant pour échapper à la prison, le film interroge sur l'efficacité de ce système de répression.

Avec ces deux personnages --le policier et le trafiquant--, Saeed Roustaee trace le portrait, tout en nuances de gris, d'une société déchirée par la pauvreté, la drogue et une répression souvent inéquitable.