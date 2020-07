La mode redémarre à Paris, pour la première fois sans défilés

Sans défilé pour la première fois de son histoire mais avec de hautes ambitions artistiques : la semaine de la mode virtuelle démarre lundi à Paris, bravant avec créativité la dépression post-Covid.

Dès le premier jour, Dior placera la barre très haut: la collection haute couture sera dévoilée dans une mise en scène onirique de Matteo Garrone, réalisateur de "Dogman" et "Gomorra" qui ont été récompensés à Cannes.

"Le processus de la création de cette collection a été complexe. Quand on l'a commencée, il était clair que le vrai show ne pourrait pas avoir lieu. Il a fallu un projet extrêmement dense, très créatif", a déclaré à l'AFP la créatrice des collections femme de Dior Maria Grazia Chiuri.

Le film présenté comme "alchimie des émotions du 7ème art et de l'excellence des savoir-faire" de la maison historique française sera diffusée à 14H30 (12H30 GMT) sur le site de Dior, et accessible à tous.

Chaque maison faisant partie du calendrier officiel de la Fédération de la haute couture et de la mode dévoilera sa collection avec une vidéo diffusée pendant son créneau.

Un exercice nouveau pour les designers, bouleversés par les changements induits par l'épidémie du coronavirus et privés de podiums.

- Les coulisses du luxe -

Hermès en a donné le ton dimanche en présentant sa collection homme dans une performance artistique filmée en temps réel par le metteur en scène de théâtre Cyril Teste, dans les ateliers de la maison, à Pantin près de Paris.

Collection décontractée, présentation nonchalante avec le zoom sur le jeu de rayures ou accessoires en cuir, fétiche du sellier-maroquinier. Des détails qu'on verrait à peine lors de passages en défilé.

"Je suis toujours à la recherche d'un renouvellement et même si le changement me panique autant qu'il me stimule, je préfère cette angoisse à la répétition. L'imprévu est créatif", a souligné Véronique Nichanian, créatrice des collections homme d'Hermès.

"Une chose m'intéressait particulièrement: entrer dans l'oeil du créateur et dans le backstage auquel le public des défilés n'a jamais réellement accès", a pour sa part expliqué Cyril Teste dans un communiqué.

Pour le couturier Maurizio Galante, présenter la mode en ligne c'est comme passer du théâtre au cinéma.

C'est "une grande opportunité pour faire passer des messages à un public qui sera concentré sur les images plutôt que de regarder qui est assis au premier rang", celui réservé aux célébrités, explique le designer dont la collection sera également présentée lundi.

La créatrice vietnamienne Xuan Thu Nguyen explique à l'AFP que la "vidéo artistique" de sa marque Xuan, plutôt que de montrer toute la collection, sera "un teasing" pour entraîner les spectateurs dans son univers.

"Si vous n'avez rien, même pas d'électricité, vous pouvez toujours créer", estime-t-elle.

"Show must go on", résume pour sa part à l'AFP le couturier Stéphane Rolland.

Julien Fournié, lui, a choisi de montrer le travail artisanal et exigeant du couturier "comme à l'époque de Paul Poiret, Jacques Fath ou Monsieur Dior". Du croquis initial en passant par la toile -- le vêtement est coupé dans un tissu blanc et drapé sur un mannequin pour être précisé, avant la réalisation dans des étoffes somptueuses.

La haute couture, évènement très select et exclusivement parisien qui promeut le fait main et les savoir-faire rares avec des pièces oeuvres d'art, durera trois jours et sera suivi de la Fashion week homme jusqu'au 13 juillet.