La mythique NRF change de formule

La Nouvelle Revue française, périodique mythique de la littérature éditée par Gallimard, paraît jeudi dans une nouvelle formule, non plus bimestrielle mais semestrielle.

La direction de cette revue a été confiée pour la première fois à une femme, l'éditrice et romancière Maud Simonnot, qui succède à ce poste à Michel Crépu.

"Nous ne pensons pas que les revues appartiennent, comme on l'entend parfois, à une époque révolue", écrit Maud Simonnot dans son éditorial, voulant "faire vivre la plus célèbre revue littéraire d'entre toutes, dans un nouveau format et un nouvel esprit".

La maquette de cette revue fondée en 1908 a été entièrement refondue.

Le célèbre logo rouge aux trois minuscules en italique ("nrf"), s'il orne toujours les couvertures de bon nombre de livres publiés par Gallimard, disparaît ainsi de la couverture, au profit de majuscules. Mais on le retrouve à l'intérieur.

Ce numéro de l'automne 2022, de 135 pages, couvre deux grands thèmes: "La Nature", avec 11 textes, entre autres un inédit d'Erri De Luca, et "Proust 1922-2022", le romancier étant appelé par l'historien de la littérature Alban Cerisier "le plus Nrfiste de tous".

Enfin, Claire Berest, Camille Laurens ou Jakuta Alikavazovic signent quelques-unes des critiques littéraires qui ont fait la renommée de la revue.