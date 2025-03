La nouvelle garde lance la Fashion Week féminine de Paris, les anti-fourrure au rendez-vous

Le jeune créateur français Victor Weinsanto a donné lundi le coup d'envoi de la Fashion Week féminine de Paris, une première journée marquée par les manifestations anti-fourrure des associations de protection des animaux.

Le styliste a dévoilé une collection automne-hiver 2025-2026 pour affronter le froid (parfois) avec audace (souvent), composée de mini-cape de perles, combinaison bustier et longue robe corsetée dans le dos effet cuir, larges épaules, jupe midi juxtaposée sur des pantalons, le tout dans une palette de couleurs très hivernale: argenté, noir, blanc, beige, sans oublier un dégradé de violet très années 80.

Un show intitulé "complètement givré", pour le froid de l'hiver mais aussi pour signifier une gentille folie, a expliqué à la presse l'Alsacien, surnommé le "Jacquemus de l'est".

Le trentenaire était accompagné de la chanteuse et humoriste française Camille Lellouche, qui a interprété les morceaux de son dernier album. "Je l'adore. Elle a une voix incroyable. Elle me fait tellement rire. C'est une reine. Elle m'a tellement inspiré", a confié Victor Weinsanto, très enthousiaste.

Végétarien, le créateur a précisé que ses tenues étaient exclusivement réalisées en faux cuir et fausse fourrure.

De quoi satisfaire la Fondation Brigitte Bardot et PETA France, qui ont mené des actions pour dénoncer un "retour de la fourrure" dans la mode.

Défilé de créations du Français Victor Weinsanto à la Fashion Week féminine de Paris le 3 mars 2025 AFP

La Fondation Brigitte Bardot avait décidé de sillonner la capitale avec des camions équipés d'écrans géants pour montrer "l'utilisation cruelle des animaux en +produits+ de mode", avant de se faire escorter par les forces de l'ordre vers la sortie de Paris, a expliqué à l'AFP Bruno Jacquelin, l'un des porte-parole de l'association.

L'organisation de défense des animaux a néanmoins pu se rendre, en début d'après-midi, sur les quais de Seine, devant le siège de l'Institut français de la mode, juste à temps pour le traditionnel défilé des diplômés de la prestigieuse école de couture.

Sur place, se trouvaient également des manifestants de PETA France déguisés en homme des cavernes et portant des pancartes "Sortez de l'âge de pierre" et "stop à la fourrure".

"On est là pour passer le message, pour dire que Paris doit rejoindre Londres, Copenhague ou encore Amsterdam qui ont choisi de bannir la fourrure sur les podiums", a martelé la porte-parole Natasha Garnier.

Pendant neuf jours, plus de 100 maisons vont dévoiler leurs collections à travers 37 présentations et 71 défilés, dont celui de la marque nipponne CFCL (Clothing For Contemporary Life) et de la griffe new-yorkaise Vaquera qui clôturent cette première journée.

Toujours au coeur des rumeurs, Dior défile mardi avec ce qui pourrait être la dernière de Maria Grazia Chiuri, la directrice artistique des collections femmes.

L'Italienne pourrait être remplacée par le styliste nord-irlandais Jonathan Anderson, actuellement à la tête de la griffe espagnole Loewe, également propriété de LVMH.

Autre conséquence de ce jeu de chaises musicales, Chanel présentera mardi 11 mars, au dernier jour de cette semaine de la mode, une nouvelle collection imaginée par le studio de création.

Nommé directeur artistique en décembre, le discret et très respecté Matthieu Blazy ne défilera pas avant septembre.

Parmi les événements les plus attendus figurent également les premiers pas de Sarah Burton chez Givenchy vendredi, de Julian Klausner chez Dries Van Noten mercredi et ceux d'Haider Ackermann chez Tom Ford, qui défile pour la première fois à Paris le même jour. La griffe américaine était jusque-là habituée à New York.

La maison Alaïa fera également sa première apparition officielle dans le calendrier parisien mardi.

Les ténors du luxe - Louis Vuitton, Saint Laurent, Balenciaga - seront bien entendu aussi au rendez-vous, tout comme la nouvelle garde avec les shows de Marine Serre, Ludovic de Saint-Sernin ou encore Coperni.

Comme toujours, cette semaine de la mode sera émaillée de mondanités, parmi lesquelles le Grand dîner du Louvre mardi, afin de lever des fonds pour le célèbre musée. De nombreuses célébrités internationales, dont les égéries de grandes maisons de couture, sont attendues, à l'instar du gala du Met à New York.