La passion d'agnès b. pour l'art urbain s'expose à Roubaix

Des visiteurs de l'exposition "On aime le graff !!" de la créatrice de mode française Agnès Trouble, également connue pour sa marque de mode "Agnes b.", au musée "La Piscine" à Roubaix, le 26 juin 2025 dans le Nord

Du mur au vêtement: une exposition consacrée à agnès b. s'ouvre vendredi à Roubaix (Nord), mettant en lumière le regard de la créatrice de mode sur l'art urbain, et la façon dont elle le prolonge dans ses propres créations.

Intitulée "agnès b. on aime le graff!!", l'exposition au musée La Piscine de Roubaix, qui dure jusqu'au 11 janvier, présente les œuvres de 29 artistes de street art, issues du fonds de dotation de la styliste, et des silhouettes imprimées de ces créations, transformées en robes, chemisiers ou costumes par agnès b..

Une visiteuse de l'exposition "On aime le graff !!" de la créatrice de mode française Agnès Trouble, également connue pour sa marque de mode "Agnes b.", au musée "La Piscine" à Roubaix, le 26 juin 2025 dans le Nord AFP

Sur 180 m2, les toiles des graffeurs JonOne, Futura 2000 ou encore Mambo se confondent avec des imprimés de leurs motifs sur des mannequins à proximité, provoquant un effet trompe-l’œil entre l’œuvre d'art et le vêtement.

Certaines pièces, comme un bustier agnès b. directement peint par Dominique Fury, brouillent encore davantage la frontière entre la toile et l'habit.

Sur un mur de la salle d'exposition, comme un graffiti géant, sont aussi exposés les célèbres T-shirts de la créatrice issus de collaborations avec des artistes.

"agnès b. a toujours cherché à abolir la frontière entre la galerie et le vêtement: chez elle, la personne peut s'approprier l’œuvre par son habit, et la faire défiler dans la rue, la mettre en mouvement", explique Morgan Jan, responsable Patrimoine et Archives chez agnès b..

De son vrai nom Agnès Troublé, agnès b., 83 ans, est connue pour sa marque au style sobre et se voulant intemporel.

Également galeriste, collectionneuse, mécène et photographe, agnès b. a été séduite par l'art urbain, art vivant et furtif par excellence, dès le début des années 1980.

En 1984, elle ouvre ainsi la Galerie du Jour à Paris, dans laquelle ont été exposés de nombreux artistes du street art comme Blek le rat, Jeff Aérosol ou Miss. Tic.

Depuis 2020, agnès b. continue d'offrir un lieu d'exposition aux artistes de street art à La Fab, dans le 13e arrondissement de Paris.