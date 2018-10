La plateforme pour cinéphiles FilmStruck s'arrête moins de 6 mois après son lancement

La plateforme de vidéo à la demande (VOD) en ligne FilmStruck a annoncé vendredi qu'elle s'arrêterait fin novembre "à la suite d'un changement de stratégie commerciale", moins de six mois après son lancement en France.

"Nous avons le regret de vous informer qu'à la suite d'un changement de stratégie commerciale, la décision a été prise de fermer le service FilmStruck le 29 novembre 2018", a indiqué dans un courriel à ses abonnés cette plateforme qui s'adresse aux cinéphiles.

Turner et Warner Bros (groupe Time Warner) avaient lancé FilmStruck aux Etats-Unis en novembre 2016, avant de l'étendre au Royaume-Uni en février 2018 puis à la France et à l'Espagne au printemps (à 5,99 euros par mois). On ignore son nombre d'abonnés.

Filmstruck exploitait la bibliothèque de Warner Bros (La Fureur de Vivre, Casablanca, les films de Charlie Chaplin) et proposait en exclusivité l'accès à la Criterion Collection, une sélection de classiques mondiaux du cinéma.

"Si FilmStruck a une base de fans très fidèle, il reste en grande partie un service de niche", ont expliqué Turner et Warner Bros Digital Networks dans un message au magazine américain Variety. "Nous allons tirer les enseignements de FilmStruck pour nos prochaines décisions commerciales".

Le groupe Time Warner a été racheté en juin par le géant des télécoms AT&T, qui l'a rebaptisé WarnerMedia. A la poursuite de Netflix, le géant a annoncé à la mi-octobre qu'il prévoyait de lancer son propre service de vidéo en ligne avant la fin 2019.

WarnerMedia est un acteur majeur de la télévision avec sous son toit le studio Warner Bros (qui contrôle l'éditeur D.C. Comics), la chaîne câblée HBO, mais aussi le groupe Turner Broadcasting, qui comprend notamment les chaînes CNN, Cartoon Network, TNT, TBS ou Boomerang.

Par le biais de Turner, il dispose également d'un important portefeuille de droits sportifs, principalement les ligues professionnelles nord-américaines de basket (NBA) et de base-ball (MLB) ainsi que le circuit professionnel de golf PGA.

Le groupe a supprimé récemment deux autres plateformes de vidéo de ligne: DramaFever, spécialisée dans les séries coréennes, et la plateforme de divertissement Super Deluxe.