La poétesse américaine noire Amanda Gorman dit avoir été jugée "suspecte" par un gardien

La jeune poétesse noire américaine Amanda Gorman, célèbre depuis qu'elle a dit un poème lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden, affirme avoir été suivie, dans son quartier, par un agent de sécurité qui la jugeait "suspecte".

Alors qu'elle rentrait chez elle vendredi soir, la jeune femme de 22 ans raconte sur Twitter avoir été accostée par l'agent, qui lui a demandé si elle vivait bien dans le quartier. "Vous avez l'air suspecte", lui a-t-il dit, selon son récit.

Elle lui a ensuite montré ses clefs avant d'entrer dans son immeuble. "Il est parti, sans s'excuser", a-t-elle ajouté, toujours sur Twitter. "C'est le quotidien des filles noires: un jour, on dit de toi que tu es une icône, le lendemain, une menace."

Sollicitée par l'AFP pour plus d'informations sur l'incident, Amanda Gorman, dont le compte Twitter indique qu'elle vit à Los Angeles, n'a pas donné suite dans l'immédiat.

Lauréate de plusieurs concours de poésie, diplômée de sociologie à Harvard, Amanda Gorman a séduit l'Amérique, et au-delà, avec son poème "The Hill We Climb" (la colline que nous gravissons), récité le 20 janvier à Washington lors de la cérémonie d'investiture du président américain Joe Biden.

Le poème se voulait un message d'espoir et un appel à l'unité, adressés à un pays divisé.

Depuis l'investiture, elle a signé un contrat de mannequinat avec l'agence IMG. Elle a aussi trois ouvrages en préparation.