"La police française a un problème structurel de violence", estime un chercheur

"La police française a un problème structurel de violence", estime le sociologue Fabien Jobard, interrogé par l'AFP après plusieurs affaires filmées impliquant les forces de l'ordre, dont le passage à tabac à Paris d'un producteur de musique, qui ont relancé le débat sur le comportement des policiers en France.

QUESTION: La police est-elle plus violente qu'auparavant ?

REPONSE: "C'est compliqué car l'instrument de mesure a changé, donc on ne sait plus mesurer. La seule chose qu'on peut affirmer avec certitude, c'est que les violences policières sur la voie publique, on l'a vu dans le cas du producteur tabassé, sont désormais plus filmées, visibles. Je ne sais pas comment la police se comportait dans les banlieues d'immigrés dans les années 1970. Tout indique qu'elle n'était pas moins violente qu'aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que la police française a un problème structurel de violence, et de violence à l'égard des minorités visibles. Structurel, ancien et qui ne se réduit pas au comportement de trois policiers du commissariat du XVIIe arrondissement (de Paris, ceux qui ont passé à tabac le producteur, NDLR)."

Q: La hiérarchie évoque au contraire des dérapages individuels et non un problème structurel...

R: "Quand les violences sont à ce point exorbitantes ou indubitablement visibles, alors la hiérarchie et le ministre (de l'Intérieur) vont désigner les fonctionnaires impliqués à la vindicte publique. Et s'appuyer dessus pour dire qu'ils agissent. Mais ces cas-là sont les plus rares: dans leur grande majorité, les cas de violences policières font l'objet d'une mise en doute qui permet de ne pas s'interroger sur la dimension structurelle de ce phénomène, qui est française. Je ne connais aucun pays d'Europe occidentale qui connaisse une telle ampleur du problème policier, à l'exception peut-être d'un certain nombre de pays à l'égard des minorités roms. L'argumentaire du +fruit pourri+ a montré ses limites, il faut s'attaquer au problème à la racine.

Au delà de la question du déni, le rôle de la hiérarchie est majeur. La réforme des corps et carrières en 2004 a entraîné plus de dépenses pour la masse salariale, donc en contrepartie on a fortement réduit le nombre de commissaires et d'officiers. Aujourd'hui, notamment dans des grandes villes comme Paris, on a beaucoup moins d'encadrement qu'avant. Pour revenir au cas du producteur de musique, pendant 20 minutes il n'y a pas un officier, commissaire, brigadier-chef en mesure de dire +dites donc les gars, on va faire une pause et se demander ce qu'il se passe+. La seule intervention susceptible de stopper l'action policière, c'est quand un policier s'est rendu compte qu'ils avaient été filmés par des voisins. Il lance le mot d'ordre +caméra, caméra+. Aujourd'hui, l'oeil public se substitue à la hiérarchie absente."

Q: Comment s'attaquer au problème à la racine, comme vous dites ?

R: (Il réfléchit longuement). On a en France la chance d'avoir deux institutions policières, l'une dans laquelle les problèmes sont récurrents, la police, et l'autre non, la gendarmerie. Un rapport sur l'insécurité de la fin des années 1970, commandé par le ministre de la Justice Alain Peyrefitte, recommandait spécifiquement que la police, pour se rapprocher de la population, s'inspire de la gendarmerie. Cela reste tout à fait actuel. Il peut y avoir des violences, actes et injures racistes commis par des gendarmes, mais on n'est pas du tout sur la même échelle. Interrogez des gendarmes qui travaillent dans le Val-d'Oise, les Yvelines, la Seine-et-Marne ou l'Essonne, ils sont confrontés aux mêmes problèmes que ceux des policiers. On n'est plus dans les années 1950, policiers (qui opèrent pour schématiser dans les villes, NDLR) et gendarmes (en zone rurale) sont confrontés en gros à la même sociologie."

Propos recueillis par Nicolas KIENAST