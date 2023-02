La quatrième saison de la série "Succession" sera la dernière

Clap de fin pour le mastodonte de HBO: "Succession" se terminera avec sa quatrième saison, diffusée fin mars, a annoncé le scénariste et producteur britannique de la série dans un entretien au magazine New Yorker publié jeudi.

"Je n'ai jamais pensé que cela pourrait durer pour toujours. La fin a quasi toujours été présente dans mon esprit", a expliqué Jesse Armstrong.

"J'ai eu une réunion avec les autres scénaristes avant que l'on commence à écrire la saison 4, vers novembre ou décembre 2021 et j'ai dit: +Ecoutez, je pense que cela devrait être la fin. Mais qu'est-ce que vous en pensez?+ (...) et la décision de terminer (la série) s'est renforcée à travers l'écriture", a-t-il raconté.

Auréolée d'un succès à la fois populaire et critique, "Succession", produite par HBO, est une chronique noire et grinçante d'une puissante famille qui se déchire pour prendre le contrôle d'un conglomérat, notamment médiatique. Le premier épisode a été diffusé en 2018.

Le programme a obtenu une pluie de récompenses, notamment celle de meilleure série dramatique en 2022 aux Emmy Awards, équivalent des Oscars de la télévision américaine.

La série s'inspire de traits d'humour noir des empereurs des médias Sumner Redstone et Rupert Murdoch, dont le groupe News Corp est l'un des plus grands empires médiatiques au monde avec notamment les chaînes du réseau Fox ou les journaux The Times et The Sun au Royaume-Uni.