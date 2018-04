La Quinzaine des sÃ©ries: 1Ã¨re mondiale de "Succession" et saison 2 de "Jack Ryan"

La dernière série de HBO "Succession" en première mondiale et les premières images de "Jack Ryan" pour Amazon à Séries Mania Lille, le dernier polar d'Harlan Coben sur C8 sont au menu de la Quinzaine des séries.

- Première mondiale -

"Succession" (10 x 60 mn), série dramatique américaine de Jesse Armstrong avec Brian Cox et Hiam Abbass, dont le premier épisode sera projeté en première mondiale à l’ouverture du Festival Séries Mania à Lille ce vendredi, arrive sur HBO à partir du 3 juin et sur OCS dès le lendemain.

Le puissant chef de la famille Roy, à la tête d'un immense groupe de médias et de divertissement, annonce à ses quatre héritiers qu'il souhaite se retirer des affaires.

- Feu vert pour Jack Ryan saison 2 -

Amazon annonce la saison 2 de "Jack Ryan" en huit épisodes, adaptée des best-sellers de l'écrivain américain Tom Clancy alors que la première saison est attendue à partir du 31 août sur la plateforme.

Dans la deuxième saison, Jack Ryan se frotte à un régime dangereux d’Amérique du Sud. La production débutera cet été en Europe, en Amérique du Sud et aux États-Unis.

Créée par Graham Roland ("Prison Break") et Carlton Cuse ("Lost", "Bates Motel"), ce dernier présentera lundi 30 avril les premières images de la série dans le cadre de Séries Mania, où il donnera une conférence.

- Dernier polar de Coben -

Le dernier polar de l'écrivain et scénariste américaine Harlan Coben, "Safe", avec Michael C. Hall ("Dexter") et Audrey Fleurot ( "Engrenages"), présenté en avant première mondiale il y a quelques semaines lors du festival Canneseries, débutera sur C8 à partir du 15 mai.

Un veuf avec ses deux filles va refaire sa vie au sein d'une communauté dont l'apparence paisible trompe bien son monde…

- Étranges connexions -

Le dernier épisode de la deuxième saison "Sense 8", série de science fiction américaine créée par Lana et Lilly Wachowski et Joseph Michael Straczynski, sera disponible sur Netflix à partir du 8 juin prochain.

L'ultime mission de huit personnes à travers le monde qui se sont retrouvées étrangement connectées entre elles, sur un mode intellectuel, émotionnel et sensoriel.

- Amour et tolérance -

Arte diffuse jeudi à 20h55 "Fiertés", mini série qui retrace en 3 épisodes de 52 minutes les luttes en faveur des droits des homosexuels en France (de la dépénalisation en 1981 au mariage pour tous en 2013), à travers les parcours successifs de trois hommes d'une même famille.

Cette première série du cinéaste Philippe Faucon (qui avait reçu le César du meilleur film en 2016 pour "Fatima") a été sacrée "meilleure série" lors de la dernière édition du festival de Luchon, en janvier.

- Les amis new-yorkais -

La série culte des années 90, "Friends" créée par Marta Kauffman et David Crane, qui fêtera ses 25 ans en 2019, revient sur Warner TV, à raison de 10 épisodes consécutifs tous les week-ends à partir du 5 mai.

Les péripéties d'une bande d'amis, Monica, Chandler, Phoebe, Ross, Rachel et Joey incarnés respectivement par Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Jennifer Aniston et Matt LeBlanc.

- La juge reprend du service -

La juge d'instruction Alice Nevers, incarnée par Marine Delterme, reprend du service sur TF1 pour la 15e saison 15 de la série judiciaire "Alice Nevers" (10 x 52mn) sur TF1 à partir du 17 mai.

- Tournages en série -

- La saison 2 du thriller "Zone Blanche" (8 x 52 mn) créée par Mathieu Missoffe pour France 2 est en tournage dans les Vosges jusqu'au 31 mai, et en Belgique du 31 juillet au 26 octobre.

- Tournage de "Mike" (12 x 26 mn) de et avec Max Boublil et Frédéric Hazan pour OCS du 19 avril au 9 juin. Avec la participation de Richard Berry et Claire Nadeau

- En tournage depuis le 18 avril à Paris et ses environs, pour M6, d'une comédie (6 X52 mn) de Baya Kasmi, Michel Leclerc, Sarah Kaminsky et Lyès Salem dont "Remix" est le titre provisoire.