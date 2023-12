La rappeuse Queen Latifah et l'acteur Billy Crystal honorés par le Kennedy Center à Washington

La rappeuse Queen Latifah et l'acteur Billy Crystal figurent parmi les personnalités honorées dimanche, en présence de Joe Biden, par le Kennedy Center qui célèbre chaque année les grands noms de la culture américaine.

Une kyrielle de stars d'Hollywood et le tout-Washington vont également saluer lors de cette soirée de gala, dont c'est la 46e édition, les carrières de la légende de la soul Dionne Warwick, de la soprano Renée Fleming et du chanteur Barry Gibb, dernier membre du groupe Bee Gees encore en vie.

Les honneurs du Kennedy Center constituent la distinction culturelle la plus prestigieuse de la capitale américaine.

Queen Latifah à la cérémonie des Oscars à Los Angeles en 2022 AFP/Archives

Détentrice d'un Grammy, prix de l'industrie musicale américaine, la pionnière du rap Queen Latifah s'est fait connaître avec son premier album "All Hail the Queen" sorti en 1989, et notamment son tube "Ladies First".

Cet opus a ouvert la voie à une carrière florissante dans le hip-hop, le cinéma et la production.

"Je suis touchée d'être incluse dans cette liste incroyable d'artistes", a indiqué la chanteuse de 53 ans, qui s'est déjà produite à trois reprises sur la scène du Kennedy Center lors des cérémonies honorant le rappeur LL Cool J, les chanteuses Tina Turner et Barbra Streisand.

"Événement exceptionnel"

Billy Crystal à la cérémonie des Grammy à Los Angeles en 2014 AFP/Archives

Connu pour sa longue carrière comique, marquée par des succès cinématographiques comme la comédie romantique "Quand Harry rencontre Sally", l'acteur Billy Crystal, 75 ans, a fait écho à ce sentiment.

"Je suis extrêmement heureux de faire partie de ce groupe fantastique d'artistes", a-t-il déclaré.

"J'ai commencé à jouer dès l'âge de cinq ans, en faisant rire mes parents et ma famille. Ces rires m'ont porté pendant toute ma vie et toute ma carrière. J'aurais tellement aimé qu'ils puissent être au Kennedy Center pour cet événement exceptionnel".

Renée Fleming à New York en 2016 AFP

Considérée comme l'une des meilleures sopranos au monde, Renée Fleming, 64 ans, collabore depuis longtemps avec le Kennedy Center et a déjà chanté sur les plus grandes scènes internationales.

Cette récompense s'ajoute à un palmarès déjà bien rempli, la cantatrice ayant déjà plusieurs Grammy et un titre de chevalier de la Légion d'honneur, plus haute décoration honorifique française.

Dionne Warwick à Los Angeles en 2023 AFP/Archives

Dionne Warwick, interprète de tubes comme "Don't Make Me Over", "Walk On By" et "I Say a Little Prayer", reçoit ce prix à 82 ans, après avoir séduit une nouvelle génération de fans grâce à sa répartie sur les réseaux sociaux.

Le roi du disco Barry Gibb est devenu célèbre avec le groupe Bee Gees qu'il formait avec ses deux frères. Parmi leurs plus grands succès: la bande originale du film "La Fièvre du samedi soir" avec des titres comme "Stayin' Alive" ou encore "How Deep Is Your Love".

Barry Gibb à la cérémonie des Grammy en 2015 AFP/Archives

Mais Barry Gibb, 77 ans, a écrit plus d'un millier de chansons au cours de sa carrière, comme le thème de "Grease" ou encore "Heartbreaker" interprétée par...Dionne Warwick.

"Si tu fais juste partie d'un groupe et tu fais des disques, tu ne survivras pas. Tu auras ton moment de gloire, et puis ensuite c'est fini", avait dit l'artiste à ses frères, selon le Washington Post.

"Tu te bâtis une réputation d'auteur-compositeur" avait-il poursuivi, "et alors tu peux vivre éternellement si tu le fais bien".

La chanteuse Gloria Estefan, qui a reçu les honneurs du Kennedy Center en 2017, animera pour la troisième fois la soirée de gala, dont une version éditée sera diffusée sur la chaîne du cable CBS et la plateforme Paramount+ le 27 décembre.