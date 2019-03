La réalisatrice de "LOL" explore à nouveau les relations mère-fille dans "Mon bébé"

Dix ans après le succès de "LOL", la réalisatrice Lisa Azuelos explore à nouveau les relations mère-fille dans "Mon bébé", en salles mercredi, avec Sandrine Kiberlain en mère de famille qui n'arrive pas à laisser partir sa fille de 18 ans.

Couronné en janvier du Grand prix du Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez, et du prix d'interprétation féminine pour Sandrine Kiberlain, "Mon bébé" plonge dans la vie d'Héloïse, mère de trois enfants, dont la petite dernière, Jade, passe le bac et veut ensuite partir étudier au Canada.

Alors que la perspective de ce départ se rapproche, Héloïse se souvient des moments partagés avec ses enfants et filme sa fille avec son téléphone pour garder des images de leurs derniers mois ensemble.

Avec ce film, la réalisatrice de 53 ans, fille de la chanteuse et actrice Marie Laforêt, avec qui elle confie volontiers avoir eu des relations difficiles, revient à l'un de ses sujets de prédilection, le lien parent-enfants. Elle l'avait déjà traité dans "LOL" (2009) avec Sophie Marceau, sur les rapports entre une adolescente et sa mère, qui avait rassemblé près de 3,7 millions de spectateurs (soit le plus gros succès de la décennie pour un film réalisé par une femme, selon le CNC).

Chronique à la fois drôle, tendre et émouvante du quotidien d'une femme qui arrive à un tournant délicat de son existence, "Mon bébé" est directement inspiré de la vie de Lisa Azuelos, elle-même mère de trois enfants, et de sa dernière fille Thaïs Alessandrin, à qui elle a confié le rôle de Jade.

"C'est notre histoire", racontait la réalisatrice à l'AFP en janvier à l'Alpe d'Huez. "Comme j'ai été confrontée dans ma vie au fait que mon dernier enfant allait partir de la maison et que donc j'allais me retrouver sans enfant après 28 années de bons et loyaux services en tant que mère, ça m'a vraiment interpellée".

"Ce n'est pas quelque chose de simple, et je voulais vraiment explorer ce que ça fait à l'intérieur du corps, des émotions, tout ce qui remonte", a ajouté la réalisatrice de "Comme t'y es belle!".

Construit sur une alternance entre images du passé et du présent, "Mon bébé" est "un film aussi sur la mémoire", comme "un kaléidoscope de mes meilleurs moments avec mes enfants", dit-elle.

Pour la réalisatrice, très engagée pour les droits des femmes, "c'est aussi un film pour se valoriser soi-même en tant que mère" et valoriser "tous ces petits gestes anodins" qu'une mère peut faire, qui sont "la base numéro un du lien social, mondial, entre les êtres".