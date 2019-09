La réforme de l'audiovisuel inquiète les indépendants

Les producteurs indépendants craignent d'être perdants avec la réforme de l'audiovisuel si elle favorisait trop les chaînes de TV.

Un des volets de cette réforme, attendue en conseil des ministres en novembre, vise à obliger les plateformes de streaming à investir une partie de leur chiffre d'affaires, 16% au minimum, dans le préfinancement de films et séries françaises.

La participation des chaînes de télévision, financeurs traditionnels de la création TV, sera établie dans des négociations avec les organisations d'auteurs et de producteurs indépendants.

Mais ceux-ci redoutent que les chaînes, secouées par l'arrivée des concurrents à la Netflix, n'en profitent pour rogner sur leurs engagements.

Le ministre de la Culture Franck Riester s'est voulu rassurant, décrivant vendredi un "âge d'or de la fiction TV" en ouverture d'un débat au festival de La Rochelle, où se rassemble la profession à la fin de l'été.

"On attend de cette loi un équilibre, du respect envers les auteurs", a rétorqué Sophie Deschamps, présidente de la Société des auteurs (SACD), décrivant une situation à la David et Goliath.

"Si les chaînes vont mal les auteurs vont mal. Quand les chaînes vont bien, les auteurs ne vont pas forcément mieux", a-t-elle fait valoir.

La présidente de la SACD a notamment attaqué Canal+, qui a bloqué ses versements pendant des mois, et M6, absent du débat, qui a demandé à limiter sa contribution. "Dans la grand-messe les auteurs sont sur le parvis de l'église et aimeraient bien rentrer", a-t-elle lancé.

"On est en France", a rétorqué le PDG de TF1, Gilles Pélisson, sur la scène du théâtre Verdière. "Chaque fois qu'ils concèdent quelque chose, ça leur fait mal. (...) Mais on doit avoir aussi cet équilibre dans nos financements pour accéder à un équilibre de nos revenus et de la production".

- jusqu'à 200 millions d'euros de perte -

Le ministre a affirmé que réformer de l'audiovisuel "n'aura ni pour objet ni pour effet de baisser la contribution des diffuseurs à la création".

Il a également annoncé la fin du "buyout" (la vente de droits pour l'éternité) et la mise en place de "clauses-types" dans les contrats avec les indépendants, en soulignant que les aides du CNC dépendront du respect de ces clauses. Il appartiendra au CSA de fixer ces taux de contribution.

Les taux seront "plus élevés" pour les services diffusant majoritairement des oeuvres de fiction que pour les services diffusant aussi de l'information, a également précisé le ministre.

Il s'est porté garant de ces négociations entre chaînes et indépendants, pour lesquelles il désignera un médiateur.

Un autre risque pour les indépendants serait que les chaînes se reposent de plus en plus sur les producteurs qu'elles ont rachetés, craint Simon Arnal, vice-président du Syndicat des producteurs indépendants.

Ce taux minimum de production indépendante doit être fixé par décret.

Les indépendants pourraient perdre jusqu'à 200 millions d'euros si les obligations des chaînes baissaient, s'est également alarmée l'Union syndicale de la production audiovisuelle.

Selon ses calculs, les obligations financières des nouvelles plateformes ne pourront pas compenser les manques à gagner de cette nouvelle donne dans le monde de la fiction.

Vendredi, le monde français de la radio s'est inquiété en parallèle, demandant d'une voix presque unanime que ses obligations en matière de quotas de musique francophone soient assouplies, et imposées aux plateformes de musique en ligne.