"La Reine des Neiges 2" indétrônable du box-office français

"La Reine des neiges 2" domine le box-office français pour la troisième semaine d'affilée avec plus de 4,5 millions d'entrées depuis sa sortie, selon CBO Box Office mercredi.

Le film d'animation des studios Disney continue d'enchanter petits et grands amateurs des aventures de la reine Elsa et de sa soeur Anna malgré une baisse de fréquentation cette semaine.

Le film d'aventure "Jumanji : Next level", avec entre autre The Rock (Dwayne Johnson) et Jack Black, se hisse directement à la 2e place du classement pour sa première semaine avec plus de 780.000 entrées, battant les scores des deux précédents opus de cette saga (en 1996 et 2017).

Une autre nouveauté complète le trio de tête, le film d'animation "La Famille Addams", avec un peu plus de 325.000 amateurs des étranges membres du clan, Morticia, Gomez et leur fille Mercredi.

Juste derrière, la comédie d'Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte "Le meilleur reste à venir", sympathique parabole sur l'amitié avec Fabrice Luchini et Patrick Bruel, a attiré un peu plus de 315.000 curieux pour sa sortie.

Malgré une baisse de fréquentation pour sa troisième semaine, "Les Misérables" de Ladj Ly, film coup de poing sur les banlieues récompensé à Cannes et en lice pour la France aux Oscars, se maintient dans le top 5 et cumule désormais plus de 1,2 millions d'entrées.

Enfin, le film "J'accuse" de Roman Polanski consacré à l'affaire Dreyfus chute à la 8e place mais flirte tout de même avec les 1,3 million d'entrées depuis sa sortie, en dépit des appels au boycott après une nouvelle accusation de viol visant le cinéaste. Le réalisateur s'est défendu pour la première fois lui-même de cette nouvelle accusation mercredi, regrettant qu'"on essaie de faire de (lui) un monstre" dans un entretien à paraître jeudi dans Paris-Match.

1. "La Reine des neiges 2": 945.814 entrées (cumul 3e semaine : 4.518.523 entrées) - 666 copies

2. "Jumanji: Next level": 785.636 entrées (nouveauté) - 676 copies

3. "La famille Addams" : 325.851 entrées (nouveauté) - 503 copies

4. "Le meilleur reste à venir" : 316.885 entrées (nouveauté) - 622 copies

5. "Les misérables": 269.614 entrées (cumul 3e semaine : 1.212.740) - 750 copies

Enquête CBO Box Office pour la semaine du 4 au 10 décembre

