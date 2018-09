La Révolution française filmée au plus près du peuple

La Révolution française a donné lieu à l'écran à des fresques (le film de six heures de Robert Enrico), des portraits ("Marie Antoinette", "Danton") et des parodies. Pierre Schoeller a lui choisi de montrer un peuple prenant son destin en main.

"Je voulais essayer de filmer le peuple, surtout un peuple politique", explique à l'AFP le réalisateur qui s'est fait connaître avec "L'exercice de l'Etat", film sur la vie d'un cabinet ministériel, qui remporta trois César en 2012.

Dans "Un peuple et son roi", en salles mercredi après avoir été présenté hors compétition à la Mostra de Venise, il filme une poignée de personnages fictifs dont Françoise, une lavandière incarnée par Adèle Haenel, se mêlant à des figures historiques plus ou moins connues de la Révolution française.

Avec pour ambition de montrer la vie dans ce qu'elle a de plus concret, au cours de cette période phare de l'histoire: "que faisaient les patriotes de Paris le soir du 14 juillet ? Que faisaient les enfants de Paris au milieu des insurrections ? Comment des femmes par centaines ont-elles trouvé l’énergie de marcher quatre heures durant sous la pluie froide d'octobre?", s'est demandé le réalisateur.

Autant de moments qu'il va restituer en deux heures, avec des ellipses (la prise de la Bastille n'est pas montrée mais suggérée par l'afflux de lumière après la destruction de la forteresse) et de nombreuses scènes au plus près de cette population.

"Le coeur du film, c'est la colère populaire, l'organisation dans les quartiers", souligne Adèle Haenel. "La Révolution fait advenir un peuple qui n'existait pas".

En plus de filmer le peuple, le film laisse une grande place au politique, retraçant la tension des débats à l'assemblée, les discours des députés jusqu'à ce vote qui décide du sort du roi. Une scène magistrale.

- Clair-obscur -

Comme le suggère son titre, "Un peuple et son roi" ne cesse d'explorer les liens entre le peuple qui considère son roi (incarné par Laurent Lafitte) comme le descendant de Dieu avant de se sentir trahi et d'opter pour sa mort. Le film se termine d'ailleurs en janvier 1793 avec l'exécution de Louis XVI.

Un "événement sanglant et complexe qui fait que nous ne sommes plus les mêmes", souligne Pierre Schoeller, tout en précisant que le film n'est pas "fait pour parler d'aujourd'hui", ni des révolutions récentes, comme celles du printemps arabe.

"Je n'ai pas montré aux comédiens de scènes de révolution actuelle comme appui de jeu" contrairement au metteur en scène Joël Pommerat pour sa pièce "Ca ira", dit-il.

Pour se fondre dans cette période, il s'est considérablement documenté et a mis sept ans pour mener à bien ce projet. Par souci de réalisme, les scènes de nuit sont éclairées à la bougie et à la lanterne, enveloppant le film dans un clair-obscur.

En outre, "80% des paroles prononcées l'ont été lors de débats, des discours à l'assemblée, il y a une partition que je voulais vraiment respecter", souligne-t-il.

"On prononce de vrais discours et on a beaucoup baigné dans la culture populaire révolutionnaire, avec les danses, les chants, les mélodies", renchérit Céline Sallette, qui incarne la reine Audu, une vendeuse de fruits devenue une héroïne de la Révolution.

Si le film se veut au plus vrai de la réalité historique, il ne respire pas pour autant la naphtaline et laisse une place de choix aux personnages féminins.

"L'histoire a été généralement écrite par des hommes, l'histoire (des femmes) est beaucoup plus silencieuse, il n'y a pas autant de figures historiques auxquelles s'identifier", déplore Adèle Haenel.

Forte de ce constat, l'actrice s'est battue pour donner de la substance à son personnage, qui réclame elle aussi des droits politiques.