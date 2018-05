La romanciÃ¨re GaÃ«lle Nohant laurÃ©ate du prix des libraires

La romancière Gaëlle Nohant a reçu mercredi le prix des libraires pour "Légende d'un dormeur éveillé" (Héloïse d'Ormesson), livre hommage au poète et résistant Robert Desnos mort du typhus dans le camp nazi de Theresienstadt peu après sa libération.

Sorti en août 2017, le troisième roman de Gaëlle Nohant, 45 ans, retrace non seulement la vie du poète surréaliste, salué par Aragon dans son poème "Complainte de Robert le Diable", mais nous fait revivre également avec force détails l'univers du Paris bohème et flamboyant des années 1930 et celui gris de l'occupation.

Le livre qui compte plus de 500 pages est parsemé de poèmes de Desnos dont l'auteure avoue qu'il est son "poète de chevet" depuis qu'elle a 16 ans. L'écriture oscille entre lyrisme et intimisme.

"Ce roman qui résonne comme un hymne à l'amour et à l'amitié, à la révolte et à la joie de vivre, s'impose comme l'éblouissante légende d'un de nos plus grands poètes", a estimé le jury dont la présidente d'honneur était cette année la romancière Delphine de Vigan.

Gaëlle Nohant était en lice face à Fabrice Humbert pour "Comment vivre en héros?" (Gallimard) et Yves Ravey pour "Trois jours chez ma tante" (Minuit).

Décerné par un réseau de quelque 1.600 libraires indépendants, le prix des libraires a été créé en 1955. Plusieurs de ses lauréats (Laurent Gaudé, Didier Decoin, Patrick Modiano et Georges Conchon) ont ensuite obtenu le prix Goncourt, voire, pour Modiano, le Nobel de littérature.

L'an dernier le prix avait récompensé Cécile Coulon pour "Trois saisons d'orage" (Viviane Hamy).